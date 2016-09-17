– September 17, 2016

دنيا نوح-مقالات- فيصل جاسم العايش

لا اعرف اللغة التي كان يتحدث بها ابونا نوح، ولكنها بالتأكيد ليست اللغة العربية، فلم تكن لغة الضاد قد وجدت في زمنه، واذا كان نبي الله نوح قد عاش طويلاً وعمر حتى وصل الالف عام الا قليلاًـ وبنى سفينة ينبغي ان تكون سفينة عملاقة لأنه حمل فيها من كل زوجين اثنين، الشياه والذئاب معاً على ظهر السفينة، خوفاً من الطوفان الذي سيأتي على الاخضر واليابس، وليس هذا مدخل حديثي، ولكنني اتساءل عن جملة باللغة العربية قالها النبي نوح حين سئل كيف عرفت الدنيا وقد عشت طويلاً فاجاب: الدنيا لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الاخر!. لم يقل الرداة والموارخون عن اي لغة تمت ترجمة هذه العبارة، وكيف وصلت اليهم يوم لم يكن هناك لا ورق للكتابة ولا اقلام، وليس سوى الحفظ الشفافي من سبيل لنقل المعارف والعلوم. ومرة اخرى اقول: ان هذا الامر لا يهمني، ولكني كثير الاهتمام بالحكمة التي تنطوي عليها هذه المقولة، افبعد السنين دون ان يوهن العظم ويشيخ الجلد ويضعف السمع والبصر وتشل حركة الارجل والايدي، لا يجد ابونا نوح سوى ان للدنيا بابيت يدخل من احدهما ويخرج من الاخر دون اية اضافات مسببة لهذا الدخول والخروج. المؤرخ الذي نقل هذه العبارة لم يكلف نفسه البحث في اي نفسير لما اشرت اليه انفاً، واكتفى بذكر العبارة القصيرة التي ينبغي ان تكون لها دلالات واسعة وعميقة، من منطلق ديني صرف، فأنت ايها العبد، صالحاً كنت ام طالحاً، ليس امامك من شيء، فافعل ماتشاء في هذه الدنيا، سواء عمرت عشرين ام مئة ام الفا عام، فالامر سيان وما عليك الا ان تفكر بعبادة الخالق والالتزام بما يريد لك ان تلتزم به وصولاً الى الفردوس.وانت ايتها، ماذا تريدين من البشر، انهم وجدوا على هذه الارض، لكي يعمروها لا لكي يبثوا الخراب في ترابها ومائها وسمائها، فكوني حنونة عليهم فلقد وجدوا انفسهم خبط عشواء عليها غير قادرين على ان يفكوا رموزها وطلاسمها ولا يستطيعون ان يغيروا خطوط الطول والعرض وليس لهم الا الكد والمجاهدة في الزرع والضرع لكي لا يموتوا جوعاً، هم وابناؤهم واجيالهم اللاحقة، اما اولئك الذين لم يحملهم نوح على سفينته فلقد اكلهم ماء الطوفان، وطافوا كما يطوف الخشب على المياه. عذراً ايتها الدنيا فلم يعد لك بابان فحسب، فوالله ان لك الان مئات الابواب ولكل باب راية وعلم وشهادة ميلاد