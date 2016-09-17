– September 17, 2016

الى متى يا حكومة ؟-مقالات- معاذ عبدالرحيم

اثر كل فاجعة ومجزرة ترتكبها العناصر الوهابية التكفيرية بحق المواطنين يذهب جراءها عشرات الشهداء ومئات الجرحى في بغداد وحدها ما عدا الكرادة فقد قضي على ارواح اكثر من اربعمئة مواطن بين شهيد وجريح واستمر مسلسل الجرائم دون انقطاع واثر كل واقعة دامية يظهر المسؤولون الامنيون والعسكريون علينا يحللون ويبررون واحيانا يتخذون عقوبات زجرية وتأديبية بحق صغار مراتب الجيش والشرطة ويعلنون عن اجراءات جديدة لوضع خطط امنية اخرى لطمأنة المواطنين ولم تمر سوى ايام معدودة واذا بنا نسمع عن عملية ارهابية جديدة ترتكبها عصابات داعش و يذهب بسببها عشرات الشهداء والجرحى كما حدث اخيرا في الكرادة وفي شارع فلسطين امام نخيل مول ويتساءل المواطنون بحرقة والم اهذا ما وعدنا به المسؤولون الامنيون من تغيير الخطط الامنية ومعافبة المهملين من افراد السيطرات وكان خير ما فعله وزير الداخلية السابق الغبان ان قدم استقالته عقب تفجير الكرادة الكبير ولم يتمسك بمنصبه كما كان يفعل غيره ممن سبقه من الوزراء . وكما هو معروف كان مسؤولو الاجهزة الامنية يسارعون بالقاء اللوم على اجهزة السونار الفاشلة التي استوردتها عناصر فاسدة سارقة من رجال وزارة الداخلية حكم عليها بالسجن وامام سخرية المواطنين وانكشاف امر هذه الاجهزة الفاشلة التي لا تعدو عن كونها اجهزة لعب اطفال وبعد سنين من استعمالها المخادع امر السيد رئيس الوزراء بتسقيطها وعدم استعمالها فتفس جنود وشرطة السيطرات الصعداء وحمد معهم المواطنون الله للخلاص من مهزلة الاصرارعلى استعمالها ويفرح الجميع بما اعلنته وزارة الداخلية بانها قد استقدمت اجهزة كاشفة جديدة ستوضع امام بوابات بغداد من جميع الجهات وواحدة منها او اكثر في منطقة الكرادة وغيرها من مناطق العاصمة المهمة وتتلقف عصابات داعش الكرة وتتجاوز هذه الاجهزة الصماء وتفجر سيارة مفخخة في الكرادة وبعدها في شارع فلسطين امام نخيل مول ليذهب جراءهما عشرات الشهداء والجر حى ليظهر عقب هذين التفجيرين الداميين النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة الامنية في المجلس معلنا امام المواطنين من على احدى الفضائيات قائلا ان عددا من هذه الاجهزة الكاشفة غير صالحة للعمل فتفجر المشاهدون غضبا واستنكارا ويعود السؤال يضرب رأس الحكومة وهذه المرة بقوة اذن ما العمل ؟امس استقال وزير الد\اخلية واليوم من يا ترى سيقدم استقالته متفضلا ثم هناك سؤال اخر من الذي استورد هذه الاجهزة التي ثبتت في اماكن حساسة من العاصمة قبل ان يتأكد من صلاحيتها للعمل ؟فلنترك مثل هذه الاسئلة حتى يتهيأ من يجيب عليها ولنذهب الى القول بصراحة وبدون مواربة لو لم يكن هناك من اختراقات في اكثر من جهاز من اجهزة الدولة واندساس عناصر مرتبطة بدول اجنبية بصفوفها لما جرت بين الحين والاخر مثل تلكم التفجيرات والمجازر ، ومجمل القول ان الاسئلة باتت كثيرة على السنة المواطنين اماالاجوبة فقليلة لدى المسؤولين وهناك سؤال اود ان اطرحه وهو لماذا تحدث االتفجيرات في مناطق الكرادة وبغداد الجديدة ومدينة الصدر والشعلة والبياع ؟ ولا يتوقعن احد ان يكون جوابي مشابها لقول السفير الامريكي الجديد بان القصد منها اثارة فتنة طائفية بين ابناء الشعب العراقي بل اقول ان هناك حواضن قريبة من مواقع التفجيرات تحتضن المجرمين وتسهل مرورهم الى اهدافهم بالتعاون مع بعض العناصر المندسة التي عجزت الاجهزة الاستخبارية عن كشفها حتى الان لعدم كفاءة الكثيرين منها ذلك ان تعيينهم تم عن طريق المحاصصة الحزبية والعشائرية,وليس عن طريق الكفاءة , في ايام العهد الملكي وبمناسبة الاعياد التي تكثر فيها السرقات والجرائم تقوم الاجهزة الامنية بعمليات احترازية واستباقية بتوقيف عناصر الاجرام واصحاب السوابق المعروفين من قبلها وبعد انتهاء مناسبات الاعياد يطلق سراحهم مما يقلل من نسبة الجرائم والسرقات وبغداد حاليا محاطة من جميع جهاتها بحواضن تأوي وتسهل مرور عناصر داعش الاجرامية فلماذا لا تقوم حكومتنا العتيدة الرشيدة الاصلاحية المحاصصية باجراءات استخبارية استثنائية في هذه المناطق لمنع دخول العناصر الاجرامية الى قلب بغداد آه منــــــك يا حكومة لقد نفد صبر الشــعب فماذا ينتظر جهابذة وسلاطين الحكم .