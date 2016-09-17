– September 17, 2016

كابوس الرقم المخيف- مقالات- ثامر مراد

كلما سمعتُ أو شاهدت مسؤولاً كبيراً في الدولة العراقية الحديثة يدافع عن نفسه في إستجواب معين من خلال البرلمان أو شاشة إحدى الفضائيات أصاب بالهلع من تلك ألأرقام – الدولارية- التي يقوم بالحصول عليها شخص ما في الدولة ويضمها الى ممتلكاته الشخصية ضارباً عرض الحائط كل مايمت الى الشعب بصورة عامة والقانون العراقي بشكل خاص وكأن الشعب المسكين ينتمي الى فئة بشرية ليس لها علاقة أو إرتباط بهذا البلد.

في إحدى القنوات الفضائية تابعت اللقاء مع الأستاذ هوشيار زيباري- وزير المالية الحالي وهو يعرض مستندات مهولة يتهم فيها قيام شخص في الدولة العراقية بتحويل مبلغ 6 مليارات دولار و445 مليون دولار الى حسابه الشخصي في بنك لم يكشف عن إسمه .

وقفت كثيراً عند هذا التصريح وراحت أفكاري المرهقة تسافر بعيداً في أوهام وأحلام ومعتقدات لاتعد ولاتحصى. فلنتصور شخصاً واحداً يمتلك كل هذه ألأموال المهولة – فرد واحد هو ينتمي الى منظومة الشعب العراقي قبل أن يكون مسؤولاً في الدولة العراقية.

راودتني أفكار كثيرة خيالية حول هذا الموضوع وتخيلت مع ذاتي ” لو أن هذا الشخص – كائن من يكون – قد إستثمر كل هذه ألأموال في بناء معامل ومصانع صغيرة أو كبيرة داخل العراق وعين فيها ألاف من الشباب العاطل عن العمل ماذا ستكون النتيجة؟

حسناً لنسلم أنها أموال حلال مئة في المئة – وطبعاً هذا مستحيل – لأن الشخص لايمكن أن يكون بين ليلة وضحاها قد ورث كل هذه الأموال. إذن هي أموال مسروقة بطريقة معينة من خزينة العراق أي خزينة الدولة العراقية التي يعيش فيها رجال ونساء وأطفال من كافة المعتقدات والطوائف.

سؤال يدور في ذهني ” بالتأكيد أن صاحب هذه ألأموال هو مسلم ويفهم ويعرف ماهي الشريعة ألأسلامية الحقيقية وكيف أن الله سبحانه وتعالى سيظهر الحق حينما تشخص ألأبصار اليه في يوم سريع الحساب.

إذا كان شخص واحد قد حصل على كل هذه ألأموال وحولها الى خارج العراق فما بال الأشخاص ألآخرين الذين يملكون ضعف هذا المبلغ وحولوها أيضا؟ ماذا سيبقى في خزينة العراق وماذا سيبقى للشعب المسكين؟

السؤال هنا” إذا كانت هذه ألأموال مأخوذة بطريقة غير قانونية ويحاسب عليها القانون العراقي والقضاء العراقي فلماذا لاينهض القانون ويصرخ أن الشخص الفلاني قد إرتكب مخالفة قانوية ويستحق أن يخضع لعقوبة القانون أم أن القانون العراقي يسري على الفئات المسحوقة فقط ويترك من كان له منصب أو جاه؟ القضية في هذا البلد معقدة ولن يستطيع أي مخلوق بشري أن يضع لها حدأً إلا الله القادر على كل شيء.

السيد وزير المالية لم يصرح بأي شيء للشعب العراقي عن هذه القضية إلا بعد أن وجد نفسه في مركب تتلاطمه ألأمواج ويكاد يغرق تحت الماء.

أنا لست ضد أو مع الوزير لكنني أتمنى أن يخرج كل وزير لديه ملفات عن ألأخرين ويعرضها على الشعب العراقي وبذلك يكون قد أعلن حجته تجاه القانون وألأخرين بكل أصنافهم الحزبية وألأجتماعية والوظيفية. أشعر أننا – نحن افقراء في هذا البلد- لاننتمي الى أرض العراق لأننا لانعرف أي شيء عن حقوقنا المهدورة ونحلم أن نحصل على أبسط مقومات الحياة. لماذا يكون المسؤول هو الوحيد الذي يحصل على كل شيء وألأنسان ألأعتيادي- أقصد عامة الشعب- لايحق لهم حتى التفكير بما لدى المسؤول من كل مقومات الحياة.

توصلت الى حقيقة لاتقبل الشك أن المسؤول أو كل من حصل على مركز كبير هو بمثابة مالك لكل أرض الوطن وبقية الناس فائضين عن الحاجة.

إنا لله وإنا إليه راجعون .. هناك سنقف جميعا وسيكون النزيه هو المفضل عند الله ولن تغني عنهم كل ماكسبوه. اللهم نسالك اللطف وراحة البال والرزق الحلال .