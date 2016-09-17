– September 17, 2016

لستُ – مقالات- زهراء حيدر وحيدي نصفاً لكي يكملني رجل

مازلتِ تائهة… و مازال الوقت يلفظ أنفاسه الاخيرة معك، لا تنتظري كثيراً يا حلوتي فالعمر بات يسترق الزمن، و يعبر منكِ و أنتِ غافلة!

صدقيني، لا قدرة لكِ على عبور جسر الحياة وحدك! تحتاجين الى من يمسك يد أحلامكِ، ويحميك من خطر السقوط…فهاوية الوحدةِ قاتلة!!

أعلم بأنكِ خائفة ان تعلقي آمالك برجلٍ اخرس الماضي..و مجهول الآتي!!

ولكن لا بأس من تجربةٍ، نجاحها خَيْرٌ من العدم..عله يأخذكِ الى عالمه.

استخيري الله.. و أغرزي عينيك على أمل التوافق و الحب، لتدركي قيمتك الحقيقية معه.

لوحي له بقلبك..كي يأسر عمرك بنظرة حبٍ يغتال بها صمتك.. و يجبر خاطرك المكسور، و يكون لكِ القديس الذي يصلي من أجل سعادتك في كنائس الغرام و مساجد الحب، و يعيشك بين ضلوعه أبد العمر..و تعودي معه طفلة مدللة، تتحجج على حبيبها ليحكي لها قصةٍ ليلية تحيي بداخلها تلك الطفلة التي قتلتها الوحدةِ و الخوف. و تغفين الليل و هو يداعب خصلات شعرك المتناثرة في أرجاء الزمان.. بينما هو يبقى مستيقظاً في شتاء الليل الطويل يحدق في أميرته النائمة، عله يفك شفرات الحب المرسومة على ملامح وجهها. هو ذلك الذي يطلب من الله طفلة، تكون نسخة منكِ…منكِ انتِ لا غير! ليرى فيها أمها الذي عشقها بوحشية حب!

تحتاجين الى رفيق عمر..يحميكِ من عواصف الخيبةِ و الوحدة. يؤسفني حقا ان أقول لكِ انكِ مخدوعة، مخدوعة بتراهات أقوال و أضغاث كلام.. فصاحبة مقولة[ انا لست نصفاً لكي يكملني رجل!]، قد تزوجت.. و أنجبت أربعة أطفال يشبهون الملائكة، و تعيش حياتها بحب و إشباع عاطفي تام و تعشق زوجها حد الجنون، أما انتِ… فلا زلتِ مطروحة الوحدة، تندبين عمرك الضائع الذي قضيتهِ وحيدة بين زوايا الخيبةِ تبكين، لا أحد يطبطب على ظهرك و يخفف عَلَيْكِ آلآم الزمن. فالمرأة تحتاج الى الحب..لأن الحب هو سر الوجود، و انتِ تستحقين ان يحبكِ رجل يهديك عمراً فوق عمرك.. و يزرع أيامك فلاً و ياسمينا..فتستيقظي صباحاً على كلامه المعسول لتواجهي بِه العالم و ما فيه.. لانه سيكون ظهرك الذي يحميك من عواصف الزمان و تسندين اليه أحلامك التعبة. تحتاجين رجلاً..لا من أجل العادات التي فرضت على الفتاة الزواج قهراً، او من أجل الشهوة و الجنس..بل من أجل الحب الذي تستحقينه.. فلا تبخلي على نفسك به، لانكِ ستندمين كثيراً، و تدفعين ثمنه وحدةً و جفاء! ولاني لا أريدك ان تحرمي نفسك الحب على حساب أفكار سلبية و عقائد بالية رسخت في عقلك نتيجة العلاقات الزوجية الفاشلة، إذا لا تأخذي جميع الامور على حدٍ سواء! فأنتِ لستِ كغيرك..بيدك أنتِ تصنعين من حياتك جحيماً و بيدك أنتِ تجعلينها جنة مشتهاة!

تزوجي يا رفيقة.. لانكِ تحتاجين الى الحب..الى الحنان…الى ذلك الحضن الدافىء الذي سيلِمُّ شتاتكِ في الليالي الحزينة، و يغمر قلبكِ في شتاء الروح! عندما لا تجدين ظلاً يرافق أحلامك. تأملي معه غياهب الوحدة التي ستنجلي من ربوع أيامك.

و لا تخافي…. إشعري الحب، و بادليه برجلٍ يخاف الله بك. تزوجي و إعشقي زوجكِ حد الثمالة، و إصنعي من حياتك جنة الغرام… لانكِ وحدكِ التي تستحقين الحب!.