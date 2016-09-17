– September 17, 2016

إنتر ميلان: رحيل دي بوير هراء

تقارير تكشف مصير فينغر مع أرسنال

{ روما – وكالات: وصف المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، بييرو أوسيليو، الحديث عن رحيل المدرب الهولندي للفريق فرانك دي بوير، بالهراء. وكانت تقارير صحفية اول امس الجمعة، أكدت أن مباراة القمة أمام يوفنتوس ستكون الحاسمة في مصير المدرب الهولندي للفريق، فالخسارة تعني رحيله وتعيين المخضرم الإيطالي فابيو كابيلو. وقال أوسيليو في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام: دي بوير تحت المناقشة؟ أود أن أرد بكلمات قوية لكن هناك بعض السادة المحترمين في هذه القاعة. والرد بكلمات قوية لن يكون لطيفًا. وأضاف: أستطيع أن أقول أن كل ما يقال في الصحافة مجرد هراء، نحن بحاجة لحديث أقل وعمل أكثر. دي بوير وصل متأخرًا وما زال بحاجة لوقت من أجل العمل مع الفريق. واختتم: إنه ليس من السهل بناء شيء مهم دون وجود عامل الوقت، نحن نحتاج للصبر فقط. ويواجه فريق إنتر ميلان نظيره يوفنتوس في الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية.

كما كشفت تقارير صحفية بريطانية، اول امس الجمعة، أن هذا الموسم الحالي هو الأخير للفرنسي آرسين فينجر، في تدريب نادي أرسنال الإنكليزي، لينهي بذلك حقبة 21 موسما درب فيها الفريق اللندني. ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية فإنه على الرغم من أن المدرب الفرنسي فتح الباب لتجديد عقده مع المدفعجية والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، إلا أن إدارة أرسنال لم تقدم للمدير الفني أي عرض للتجديد. وتشير التقارير إلى أن كلا من إيدي هاو المدير الفني لنادي بورنموث الإنكليزي وتوماس توخيل المدير الفني لبوروسيا دورتموند أبرز المرشحين لقيادة أرسنال بعد فينجر. وأكدت بعض التقارير أن اللاعب السابق في صفوف أرسنال تيري هنري والمساعد الحالي لروبرتو مارتنيز في منتخب بلجيكا أيضا من المرشحين لتولي تدريب أرسنال. فيما لفتت تقارير أخرى إلى أن أرسين فينجر سوف يتجه إلى الدوري الصيني لكرة القدم والذي جذب في الآونة الأخيرة العديد من لاعبي مدربي النخبة في العالم وأوربا