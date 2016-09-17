– September 17, 2016

كولون يتصدّر البوندسليغا لأول مرة منذ 20 عاماً

الريدز يقهر البلوز في ستامفورد بريدج و فوز ساحق لسان جيرمان

{ مدن – وكالات: عاد ليفربول إلى دياره بثلاث نقاط ثمينة إثر فوزه على مضيفه تشيلسي 2-1 مساء اول امس الجمعة على ملعب ستامفورد بريدج في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وأحرز ديان لوفرين (17) وجوردان هندرسون (36) هدفي ليفربول، فيما سجل دييجو كوستا هدف تشيلسي في الدقيقة 61 . وتقدم ليفربول إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 10 نقاط، بينما احتل تشيلسي المركز الثالث برصيد النقاط ذاته بعدما تلقى خسارته الأولى هذا الموسم. وغاب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو عن تشكيلة ليفربول للإصابة، وفضل المدرب يورجن كلوب إشراك الدولي الإنكليزي دانييل ستوريدج على حساب البلجيكي ديفوك أوريجي كرأس حربة. المباراة بدأت سريعة من كلا الطرفين، والتهديد الأول جاء عن طريق ليفربول عندما سيطر ستوريدج على الكرة خارج منطقة الجزاء وسددها ليسيطر عليها حارس تشيلسي تيبو كورتوا على دفعتين في الدقيقة الثانية، ورغم تناقل لاعبي الفريقين الكرة بسرعة، كان ليفربول الأكثر ضغطا على حامل الكرة، خصوصا في الثلث الأخير من الملعب. وفي الدقيقة 17، افتتح ليفربول التسجيل عندما رفع كوتينيو كرة عرضية مخادعة كسرت مصيدة التسلل ووصلت إلى المدافع لوفرين الذي وضعها من اللمسة الأولى على يمين كورتوا معلنًا تقدم فريقه بهدف نظيف. بعد الهدف أعتقد جمهور تشيلسي أن فريقه سينشط أكثر من الناحية الهجومية، وبدلا من ذلك واصل لاعبو ليفربول ضغطهم على ملعب تشيلسي وظهروا متحررين من الضغوط وأقوياء من الناحية الذهنية، قتناقلوا الكرة بيسر وسهولة، ومر ستوريدج في الدقيقة 25 من الناحية اليمنى وأرسل كرة سريعة أمام مرمى تشيلسي لم تجد من يدكها في المرمى، رد عليه إيدن هازارد في تشيلسي كرة أرضية من الناحية اليسرى، لم يجد حارس ليفربول سيمون مينيوليه صعوبة في إمساكها. بعدها ضاعف ليفربول تقدمه في الدقيقة 36 عبر تسديدة رائعة بعيد المدى من هندرسون استقرت في المقص الأيسر لمرمى ليفربول. سيطر لاعبو تشيلسي على الكرة بشكل أكبر مع بداية الشوط الثاني، وتكتل لاعبو ليفربول في منطقة جزائهم للحفاظ على النتيجة مع محاولة تشكيل خطورة من الهجمات المرتدة، وفي كل مرة حاول فيها تشيلسي تسديد الكرة نحو المرمى كانت أقدام مدافعي ليفربول لهم بالمرصاد، ومن أجل محاولة تخفيف الضغط على الدفاع، أجرى كلوب تبديله الأول في المباراة بإخراج الكسول ستوريدج وإشراك أوريجي. لكن ضغط الفريق الأزرق أسفر في النهاية عن تقليص النتيجة عندما مرر هازارد كرة بينية في الجهة إلى اليسرى إلى ماتيتش الذي مر من رقيبه وأرسل كرة إلى كوستا الذي غرسها بلمسة قاتلة في المرمى في الدقيقة 61، وهو الهدف الخامس للمهاجم الدولي الإسباني هذا الموسم ليتصدر لائحة ترتيب الهدافين. اشتعلت مدرجات ستامفورد بريدج بعد هدف كزستا، لكن وتيرة اللعب انخفضت بعض الشيء بعدما أغلق ليفربول المنافذ المؤدية لنصف ملعبه. وكاد ليفربول يسجل الهدف الثالث عندما مرر كوتينيو كرة بينية إلى ميلنر في الجهة اليسرى ليرفع الثاني عرضية اصطدمت برأس إيفانوفيش، وواصلت طريقها إلى أوريجي الذي سدد برأسه لكن كورتوا أبعد الكرة ببراعة يحسد عليها في الدقيقة 81 . وأراد كلوب تأمين الفوز وحماية الخط الخلفي بلاعب إضافي في عمق الوسط، فأخرج كوتينيو وأدخل مكانه البرازيلي الآخر لوكاس ليفا، وبدا وكأن كونتي نسي إجراء التبديلات، فزج بثلاثة لاعبين مرة واحدة في الدقيقة 84 وهم فيكتور موسيس وسيسك فابريجاس وبيدرو رودريجيز على حساب ماتيتش وويليان وأوسكار. وفي الدقائق الأخيرة احتسبت ركلة حرة على مشارف منطقة جزاء ليفربول سددها فابريجاس في الحائط، ثم زج كلوب بلاعبه الشاب كيفن ستيوارت بدلا من فينالدوم.

كافاني يتوهج

وقاد الأوروجوياني إدينسون كافاني فريقه باريس سان جيرمان للفوز على مضيفه كان بسداسية نظيفة، مساء اول امس الجمعة على ملعب ميشيل دورنانو، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. سجل كافاني أربعة أهداف سوبر هاتريك في الشوط الأول في الدقائق (12) و(23 من ضربة جزاء) و(38) و(45)، وأضاف البرازيلي لوكاس مورا الهدف الخامس في الدقيقة (67)، واختتم البديل جان كيفين أوجستين سداسية الفريق الباريس الضيف من تسديدة قوية في الدقيقة (79). وانتزع فريق باريس سان جيرمان صدارة الليج 1 من موناكو مؤقتا وبفارق الأهداف بعدما رفع رصيده إلى (10 نقاط)، في المقابل تجمد رصيد كان عند (6 نقاط) في المركز العاشر. ولعب الإسباني أوناي إيمري، مدرب باريس سان جيرمان، بطريقة (4-3-3) معتمدا على تشكيلة مكونة من أريولا وتياجو سيلفا وماكسويل وأورييه وماركينوس وفيراتي ورابيو وكريتشوفياك ولوكاس مورا وآنخل دي ماريا وكافاني، في المقابل، لعب الفرنسي باتريس جاراندي، مدرب كان، بطريقة (4-2-3-1). جاءت المباراة من جانب واحد حيث استحوذ باريس سان جيرمان على الكرة مبكرا وهدد مرمى كان مبكرا عبر تسديدة كافاني مرت بجوار القائم (4) ومحاولة أخرى علت العارضة (10) بينما مرت رأسية داميان دا سيلفا لاعب كان فوق العارضة (10). جاء الهدف الأول من عرضية ماكسويل من الجانب الأيسر مرت من بين قدمي لوكاس لتصل إلى كافاني الذي سددها قوية لترتيب بالقائم في طريقها لهز الشباك في الدقيقة (12). ونجح كافاني في إحراز الهدف الثاني من ضربة جزاء بعدما تعرض لوكاس للإعاقة داخل منطقة الجزاء لم يتردد حكم اللقاء في احتساب ركلة جزاء ترجمها كافي لهدف ثانٍ في الدقيقة 23 . تمكن كافاني من إضافة الهدف الثالث له وفريقه بعدما استغل عرضية متقنة من زميله ماكسويل لمتابعة بقدمه في مرمى كان في الدقيقة (38). وفي الدقيقة (45) واصل كافاني التهديف مسجلا هدفا رابعا من تسديدة قوية مستغلا تمريرة زميله البلجيكي مونيير لينتهي الشوط الأول بعدها بتقدم الضيوف على أصحاب الأرض برباعية كافاني. وفي الشوط الثاني شارك البديل الإسباني خيسي رودريجيز على حساب كافاني، بينما دفع مدرب كان بتبديلين دفعة واحدة حيث أشرك اديوتي بدلا من بازيل وديوماندي على حساب سيوبي. دخل باريس سان جيرمان الشوط الثاني بحثا عن الهدف الخامس، وكاد رابيو أن يحقق طموحات الباريسيين لولا أن تسديدته مرت بجوار القائم (47)، ورد عليه روديلين بتسديدتين لأصحاب الارض مرتا بجوار القائم (52 و55)، تبعه ماتكسويل بتسديدة فوق العارضة (58). دفع إيمري بتبديل ثاني لباريس سان جيرمان حيث أشرك أوجستين بدلا من دي ماريا ليتمكن البديل أوجستين من تمريرة الكرة لزميله لوكاس مورا الذي سددها قوية في شباك فيركوتر حارس كان في الدقيقة (67). واختتم أوجستين سداسية باريس سان جيرمان من تسديدة قوية مستغلا تمريرة زميله رابيو، بينما أهدر خيسي فرصتين لتهديف لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان على كان (6-0).

كولون يتصدر البوندسليجا

تصدر فريق كولون الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بصورة مؤقتة، إثر تغلبه على فرايبورج 3/ صفر اول امس الجمعة، في افتتاحية منافسات المرحلة الثالثة من المسابقة. وسجل أهداف كولون أنطوني موديست (هدفين) في الدقيقتين 29 و43، وبيتينكورت ليوناردو في الدقيقة 31 . ورفع كولون رصيده إلى 7 نقاط ليتصدر المسابقة بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ فيما توقف رصيد فرايبورج عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر. يذكر أن هذه هي المرة الأولى لكولون الذي يتصدر فيها الدوري ولو بصفة مؤقتة منذ آب/ أغسطس 1996.