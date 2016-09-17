اخبار النجوم

– September 17, 2016

بويت غاضب بعد التعادل أمام غرناطة

{ مدريد – وكالات: أعرب جوستافو بويت، المدير الفني لريال بيتيس، عن استيائه الشديد من أداء الفريق خلال مباراة اول أمس، الجمعة، أمام غرناطة في الجولة الرابعة للدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل (2-2)، وقال إنه كانت هناك الكثير من الأشياء التي لم تعجبه. وقال بويت، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إنهم لم يسيطروا في البداية على النسق الذي فرضه غرناطة، وإن الهدف الذي أحرزوه ضايقهم كثيرا، بينما أصبحت المباراة سيئة بعد الهدف الثاني. وأضاف المباراة كانت ممتعة للجماهير. وحفلت بكل شيء ولكن ليس هذا ما كنت أريده. هذه المباريات المجنونة ليست لي. كانت هناك الكثير من الأشياء التي لم تعجبني. وتابع سنحت لنا عديد من الفرص في مباراة مجنونة كهذه، حتى والمرمى خالي من الحارس. المباراة كان يمكن أن تنتهي 6-4، ولكن عندما تلعب بأفضلية عددية، ارتكبنا الخطأ الأكبر، وأعطيناهم فرصا للتسجيل حتى بمساعدة الحكم في لقطة ضربة الجزاء. وأردف لا أنتقد الحكم، كانت هناك الكثير من القرارات، وبعضها كان خاطئا. بالتحديد خسرنا نقطتين. وبهذه النتيجة يرفع فريق ريال بيتيس رصيده إلى النقطة رقم 5 في المركز العاشر، بينما احتل غرناطة المركز الـ17 برصيد نقطتين فقط.

دل بوسكي: أسبانيا إستعادت روح التنافس

{ مدريد – وكالات: أكد فيسنتي دل بوسكي، المدرب السابق للمنتخب الإسباني، اول امس الجمعة، أن المنتخب يعتبر في أيد أمينة، مع المدرب الحالي، جولين لوبيتيجي، مؤكدًا أنه استطاع استعادة الروح القتالية لدى اللاعبين. وقال دل بوسكي، خلال حضوره أحد المؤتمرات بمدينة أوفييدو الإسبانية، الذي تم تكريمه خلاله: أنا سعيد للغاية بأداء المنتخب مع لوبيتيجي، الذي تمكن من استعادة الروح القتالية لدى اللاعبين. وتابع: لا أشعر بالرغبة بعد ترك تدريب المنتخب، لا أميل للحنين للماضي كثيرًا، وأواصل نفس العادات اليومية تقريبًا، باستثناء حضور المعسكرات. لقد تابعت مباراتين رائعتين للمنتخب، لقد استعادوا الروح القتالية من جديد. وتولى لوبيتيجي مهمة تدريب لا روخا نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، خلفًا للمخضرم دل بوسكي 65 عامًا الذي تولى المسئولية طوال السنوات الثمانية الماضية بدءًا من يوليو/تموز 2008، في حقبة انتهت بالخسارة أمام إيطاليا في ثمن نهائي بطولة يورو 2016 بفرنسا، وشهدت تتويج البلاد بأول مونديال في تاريخها (2010 بجنوب إفريقيا) وبثالث لقب لليورو (بولندا وأوكرانيا 2012).

توران ساخراً: أتلتيكو لم يتوّج منذ رحيلي

{ مدريد – وكالات: يرى التركي أردا توران لاعب وسط برشلونة أنه أصاب في قرار رحيله عن أتلتيكو مدريد وانضمامه إلى برشلونة مشيرا إلى أن الروخيبلانكوس لم يفز ببطولة منذ رحيله عنه قبل عام. وقال توران في مقابلة مع قناة (ان تي في سبور): الرحيل عن أتلتيكو كان موفقا. كنت في وضع جيد هناك. وأضاف: أتلتيكو لم يفز ببطولة منذ رحيلي، أحيانا ما أمزح مع أصدقائي في الاتلتي عن هذا الأمر. وأكد توران أن البرسا أفضل ناد في العالم على كافة المستويات، وبالتالي ليس من السهل التأقلم على نظامه. الآن أشعر أنني جزء من النادي وسعيد بهذا الإحساس. وتحدث عن زميله في البارسا ليونيل ميسي، قائلا اعتقد أنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. إنه ذكي للغاية وشخص جيد ولاعب عملاق. إنه يحب المزاح كثيرا. من بعيد يبدو أنه لا يتحدث كثيرا ولكننا نحب مزحاته كثيرا. واعتبر أن الصحف التركية بالغت كثيرا عندما تحدثت عن تفكير البارسا في بيعه، مؤكدا أنه استعد بشكل جيد للموسم الجديد، وقال أنا في حالة بدنية جيدة وأثبت قدرتي عندما ألعب في الناحية اليسرى وهو شيء طبيعي إذا لعبت مع سواريز وميسي. برشلونة يثق في وأنا أفعل كل ما بوسعي من أجل النادي.