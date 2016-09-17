– September 17, 2016

كونتي لا يشعر بالخطر رغم الهزيمة

{ لندن – وكالات: قال الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي الإنكليزي، إنه لا يشعر بالخطر، بالرغم من الخسارة، التي تلقاها أمام ليفربول بهدفين لهدف، مساء اول امس الجمعة، على معقله في ستامفورد بريدج، في افتتاح المرحلة الخامسة بالدوري الإنكليزي. وقال كونتي، في تصريحات له عقب المباراة، لشبكة سكاي سبورتس: أحيانًا من السهل أن تعرف ما هي الأسباب. الأهداف التي نتلقاها غريبة. لكن يجب ألا نشعر بالخطر اليوم. وأضاف: من المهم أن نفهم الوضع الذي نعيشه بعد المباراة، كي لا نمر بما مر به الفريق الموسم الماضي. نحن لا نشعر بالخطر أبدًا. واختتم: في الشوط الثاني كنا أكثر جودة وحاولنا الضغط، ولعبنا بكثافة، لكن إذا كنا نرغب بأن نكون فريق جيد علينا أن ننتبه لكل التفاصيل.