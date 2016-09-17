– September 17, 2016

ميلان يقهر سامبدوريا

ريال بيتيس يفرض التعادل على غرناطة بالدوري الأسباني

{ مدن – وكالات: قاد الكولومبي كارلوس باكا فريقه ميلان لتحقيق فوز ثمين على حساب مضيفه سامبدوريا بهدف دون مقابل في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي. وسجل باكا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 85 ليرتفع رصيد ميلان إلى 6 نقاط في المركز السادس فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 6 نقاط أيضاً في المركز الخامس. ويعد هذا الفوز هو الثاني لميلان هذا الموسم بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على تورينو بثلاثية والذي كان للمصادفة بأقدام اللاعب الكولومبي ذاته حيث سجل وقتها الأهداف الثلاثة. المدرب مونتيلا اختار طريقة 4-3-3 دافعاً بالمهاجم لابادولا بشكل مفاجيء بدلاً من الكولومبي باكا هداف الفريق الإيطالي ليلعب بجوار الثنائي نيانج وسوسو فيما اختار المدرب جيامباولو طريقة 4-3-1-2 كالمعتاد دافعاً بتشكيلته الطبيعية باستثناء الأرجنتيني ألفاريز الموقوف ليلعب بدلاً منه دينيس برايت. المباراة بدأت بصورة متوازنة من قبل كلا الفريقين فلم يكن هناك أفضلية واضحة لأي من الفريقين على الصعيد الهجومي أو على صعيد الاستحواذ. تبادل الفريقان على فترات متباعدة الهجمات حيث قلل غياب التركيز أثناء التمرير من قبل كلا الفريقين الهجمات الخطيرة على كلا المرميين. لم يتغير شكل اللقاء وأداء الفريقين بمرور الوقت ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

الشوط الثاني

الشوط الثاني بدأ بنفس التشكيلة التي أنهى بها كلا الفريقين الشوط الأول في ظل رغبة كلا المدربين في تأجيل التبديلات بعض الوقت حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر. استمر أداء الفريقين على نفس الوتيرة وانحصر اللعب في وسط الملعب، وغابت الخطورة عن مرمى كلا الفريقين وظهر تأثر الأداء نسبياً بسوء أرضية الملعب المبتلة بالماء بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة جنوى. بمرور الوقت بدأ لاعبو سامبدوريا في السيطرة على مجريات اللعب وسط أداء دفاعي واضح من قبل لاعبي الميلان ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى الحارس دوناروما. بوصول اللقاء لمنعطفه الأخير أصبح اللعب أكثر سرعة من قبل الفريقين وظهرت رغبة في تحقيق الفوز من كلاهما فإنطلق اللاعبون للأمام ولكن ظلت العشوائية حائط صد أمام كلاهما في تسجيل هدف التقدم. وفي الدقيقة 85 وإثر خطأ دفاعي من قبل أصحاب الأرض، يمرر اللاعب سوسو الكرة للمهاجم البديل باكا الذي يودع الكرة ببراعة في مرمى سامبدوريا لتصبح النتيجة تقدم الضيوف بهدف دون مقابل. مرت الدقائق المتبقية دون جديد ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية اللقاء بفوز ميلان بهدف دون مقابل.

تعادل ريال بيتيس

وحول ريال بيتيس، تأخره بهدفين، أمام غرناطة إلى التعادل (2ـ2) في المباراة التي جمعتهما، اول امس الجمعة، في المرحلة الرابعة، من الدوري الإسباني الممتاز. تقدم غرناطة بهدفين سجلهما مهدي كارسيلا، وألبرتو بوينو، في الدقيقتين (13، و33)، قبل أن يتعادل ريال بيتيس بهدفين سجلهما أليكس أليجريا في الدقيقتين (36، و61). ورفع ريال بيتيس، رصيده إلى 5 نقاط في المركز العاشر، كما رفع غرناطة رصيده لنقطتين في المركز السابع عشر.