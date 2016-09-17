تركيا: توقيف قيادياً و24 من داعش بتهمة تحضيرهم اعتداء في اسطنبول 

– September 17, 2016

اسطنبول- (أ ف ب) – اوقفت الشرطة التركية 25 جهاديا بينهم قيادي كبير في “تنظيم الدولة الاسلامية” اشتبه في تحضيرهم لاعتداء في اسطنبول، وفق ما افادت صحيفة خبر-تورك السبت.

وبين الموقوفين السوري علي العقال وهو مسؤول عمليات التنظيم المتطرف في تركيا الذي اوقف في عملية دهم للشرطة في العاصمة التركية.

واوقف 24 آخرون (سوريون وعراقيون) في عملية اخرى للشرطة في اقليم كوجوجيميجي باسطنبول، بحسب الصحيفة.

واوضح المصدر ان تسعة منهم يشتبه بصلتهم المباشرة بالعقال الذي كان من المقرر ان يرسل اليهم متفجرات وذخائر لتنفيذ اعتداء في اسطنبول.

اما ال 15 الباقون فتهمتهم تتمثل في السعي لاجتياز الحدود التركية للانضمام الى مسلحين جهاديين.

واضافت الصحيفة ان الشرطة التركية القت القبض على “خلية نائمة” وضبطت العديد من الوثائق والمعدات المعلوماتية التابعة للتنظيم الجهادي.

وتاتي هذه الاعتقالات غداة توقيف اربعة اشخاص في اطار التحقيق في تهديدات لعدة سفارات بينها السفارة البريطانية التي اغلقت ابوابها الجمعة لاسباب امنية.