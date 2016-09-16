ضربة روسية للتجارة المصرية

– September 16, 2016

موسكو-(أ ف ب) – اعلنت الوكالة الصحية الروسية الجمعة ان موسكو ستعلق ابتداء من 22 ايلول/سبتمبر الحالي وارداتها من الحمضيات المصرية بسبب “انتهاكات للقانونين الروسي والدولي”.

واوضحت الوكالة في بيان انه “سيتم ابتداء من 22 ايلول/سبتمبر، فرض قيود مؤقتة على استيراد منتجات تنطوي على مخاطر عالية على الصحة النباتية مصدرها مصر الى اتحاد روسيا”.

ونددت الوكالة ب “استمرار التزود بمنتجات تنطوي على مخاطر صحية في انتهاك للقانون الدولي والروسي”.

وشددت مصر اكبر مورد للقمح في العالم واكبر زبائن الحبوب الروسية، في نهاية آب/اغسطس دفتر شروطها الصحية وباتت ترفض اية شحنات فيها آثار مرض الارغوت (الذي يصيب بعض انواع الحبوب). ولم تعد منذ ذلك التاريخ تستورد قمحا روسيا.

وكان فلاديمير فوليك المسؤول الروسي الكبير في وزارة الزراعة، ندد الاربعاء بما اعتبره “مساومة” من قبل مصر، في وقت تتوقع فيه روسيا هذا العام انتاجا قياسيا من شانه ان يعزز مكانتها كاكبر مصدر للقمح في العالم.

وتستورد روسيا كمية كبيرة من الحمضيات المصرية بقيمة تصل الى مئات ملايين الدولارات، وزادت هذه الكمية اثر فرض حظر العام الماضي على بعض الفواكه والخضر التركية.

وفي السنوات الاخيرة فرضت روسيا قيودا على واردات دول ترتبط معها بعلاقات متوترة، سواء في شكل حظر او بداعي حصول مخالفات صحية.