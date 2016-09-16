الهدنة في سوريا تحت عصف الاشتباكات تزامناً مع اجتماع لمجلس الأمن

– September 16, 2016

واشنطن:مقتل وزير الاعلام في تنطيم داعش

واشنطن – الزمان – حلب – ا ف ب

اعلنت واشنطن انها قتلت وزير اعلام داعش وائل سلمان الفياض قرب الرقة في سوريا في السابع من ايلول فيما حدث تصعيد خطير يهدد الهدنة التي بدأت قبل اربعة ايام، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وفصائل اسلامية الجمعة عند الاطراف الشرقية لدمشق، كما شهدت مناطق عدة غارات جوية اسفرت عنمقتل ثلاثة مدنين، في حين اعلنت موسكو عن استعدادها لتمديد الهدنة 72 ساعة اضافية. ويتزامن هذا التصعيد مع اجتماع لمجلس الامن الدولي لبحث اتفاق الهدنة وسط تبادل للاتهامات بين روسيا والولايات المتحدة حول اعاقة تنفيذه. ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في سوريا مساء الاثنين، وجرى تمديدها 48 ساعة اضافية تنتهي في الساعة 19،00 من مساء الجمعة. ومنذ بدء سريان الهدنة، توقفت المعارك بشكل كامل تقريبا بين قوات النظام والفصائل المعارضة على غالبية الجبهات، باستثناء بعض النيران المتقطعة. الا ان صباح الجمعة شهد التصعيد الاخطر، اذ دارت عند الاطراف الشرقية للعاصمة دمشق وتحديدا عند محور جوبر اعنف اشتباكات منذ بدء سريان الهدنة، قبل ان تتراجع حدتها في وقت لاحق. وتسيطر على حي جوبر جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) وفصيل «فيلق الرحمن» الاسلامي. وقال مصدر عسكري لفرانس برس ان الجيش السوري تصدى لهجوم للفصائل، ما أدى الى اشتباكات عنيفة وقصف صاروخي. واعتبر مصدر عسكري هذه الاشتباكات «خرقا» للهدنة، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي. وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن «مقتل ثلاثة مقاتلين من الفصائل في الاشتباكات».وتعرضت مناطق عدة خاضعة لسيطرة فصائل معارضة وجهادية في شمال البلاد لغارات جوية، وخصوصا في ريف حلب (شمال) الغربي وادلب (شمال غرب)، وفق المرصد السوري.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال ايغور كوناشينكوف الجمعة في بيان «مع ان وقف اطلاق النار يستند الى اتفاق ثنائي فان طرفا واحدا يتقيد به فعليا». واعلن المسؤول الكبير في هيئة الاركان الروسية الجنرال فيكتور بوزنيخير الجمعة «نحن مستعدون لتمديد الهدنة 72 ساعة اضافية»، داعيا الولايات المتحدة الى اتخاذ «اجراءات حاسمة» لكي تحترم فصائلالمعارضة السورية وقف اطلاق النار.ويعقد الرئيس الأميركي باراك أوباما اجتماعا الجمعة مع مستشاريه للأمن القومي وبينهم وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع آشتون كارتر، لبحث الاتفاق مع روسيا. فيما وصفت الولايات المتحدة الجمعة الفرنسي السنغالي عمر ديابي الذي تعتبره أجهزة الاستخبارات الفرنسية من ابرز مجندي المتطوعين للقتال في سوريا، بأنه «إرهابي دولي» وأدرجته على قائمتها للعقوباتالاقتصادية، على ما اعلنت وزارة الخارجية. ويعرف هذا الناشط في جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) باسم عمر أومسن. وهناك من المتطوعين من فك ارتباطه مع النصرة والتحق بداعش .وبحسب واشنطن، فهو قاد مجموعة من خمسين متطوعا فرنسيا إلى سوريا للقتال في صفوف جبهة النصرة سابقا. واوردت وزارة الخارجية أنه «بالرغم من اعتباره ميتا في آب/أغسطس 2015، عاد إلى الظهور في أيار/مايو 2016 ليؤكد أن (إعلان) مقتله كان مناورة حتى يتمكن من التوجه إلى تركيا للخضوع لعملية جراحية». وتابع البيان أن «ديابي لفت انتباه أجهزة الاستخبارات الفرنسية لتورطه مع مجموعة متطرفة فرنسية وأشرطته الفيديو الدعائية على الإنترنت». ولفت إلى أن أشرطة الفيديو هذه «تعتبر السبب الرئيسي لانضمام هذا العدد الكبير من المواطنين الفرنسيين إلى صفوف المجموعات التي تقاتل في سوريا والعراق». وكان والدا الجهادي الأربعيني المتحدر من نيس بجنوب شرق فرنسا، أعلنا خبر مقتله على تويتر العام الماضي لكنه ظهر من جديد في أيار/مايو في مقابلة أجريت معه عبر سكايب في سياق برنامج تلفزيونيعلى قناة «فرانس 2». وقام الصحافي رومان بوتيي مقدم برنامج «كومبليمان دانكيت» بالتواصل مع عمر ديابي عبر مقربين منه اولا، ثم على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأرسل بعدها مصورا سوريا إلى معسكره في منطقةاللاذقية في سوريا، ليقابل الجهادي الذي يقود «كتيبة» من ثلاثين شابا فرنسيا يتحدرون مثله بمعظمهم من منطقة نيس.وورد اسم ديابي في آذار/مارس عند توقيف رجل في المنطقة الباريسية يشتبه بأنه كان يخطط لـ»تحركات عنيفة» في فرنسا. وتوجه ديابي، الجانح الشاب سابقا الذي سلك طريق التطرف واعلن نفسه إماما في نيس، عام 2013 الى سوريا.

وهو يعتبر مقربا من جماعة «فرسان العزة» التي حلتها الحكومة الفرنسية عام 2012، وكانيؤكد انه يقاتل في صفوف جبهة النصرة. ولم يتهم بالارتباط مباشرة بالاعتداءات التي وقعت في فرنسا غير أنه أيد الاعتداء على صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية بعد وقوعه في كانون الثاني/يناير 2015 في باريس .