انقذنا الهلال ‎النفطي من عصابات تبتز حكومة السراج

– September 16, 2016

‎المتحدث العسكري لجيش حفتر لـ (الزمان):

القاهرة – ‎مصطفى عمارة

‎وصل الى القاهرة مساء امس وفد من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج لاجراء مباحثات مع المسئولين المصريين تتناول اخر التطورات فى ليبيا خاصة بعد استيلاء قوات حفتر على موانئ تصدير النفط وكشف مصدر برئاسة الجمهورية للزمان ان مصر تبذل الجهود لانهاء الخلافات بين البرلمان الليبي وحكومة السراج لمنع انفجار الاوضاع خاصة بعد استيلاء قوات الجيش الوطني برئاسة حفتر على موانئ تصدير النفط ومنع حدوث صدام عسكري لن يعود بالنفع على اى من الفريقين ويمكن ان تستغله القوي الاقليمية والدولية والمليشيات لتحقيق مصالحها فيما توقع طارق فهمي الخبير السياسي ان لا يسمح العرب لحفتر بالتحكم فى اسعار النفط. ‎ واضاف ان حفتر يريد ان يكون لة دور فى المشهد السياسي فى المرحلة القادمة.‎ فيما اكد المتحدث بأسم الجيش الوطني الليبي العقيد احمد المسماري فى تصريحات خاصة للزمان عبر اتصال اجريناه معه امس ان ان الموانئ الان جاهزة للتصدير وان حراس المنشات تقوم الان بتأمين تلك المنشات بينما يقوم الجيش الوطني بحمايتها من الخارج ورفض المسماري انتقادات الغرب للانتقادات التى وجهتها تلك الدول لتحرير الهلال النفطي مؤكدا ان هذه الدول لها وجهها الاستعماري الذي يعرفه الشعب الليبي والذي سوف يدافع عن استغلال بلاده .‎

فى السياق ذاته اكد خبراء عسكريون ان انتقادات الغرب لعملية البرق الخاطف راجع الى ان تلك الدول كانت تشتري البترول الليبي من الجماعات الارهابية بسعر منخفض وقال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ان سيطرة الجيش الوطني على موانئ تصدير النفط بيضر بمصالح الدول الغربية لانها كانت تشتري النفط من الجماعات الإرهابية بأسعار زهيدة واشار الى ان تلك الاعتراضات تؤكد ضلوع الولايات، واضاف ابراهيم الشهابي مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والإستراتيجية ان الولايات المتحدة سوف تسعي الى تصعيد الهجوم الداعشي على مواقع الجيش الليبي فى محاولة لتقوية موقف الحكومة الليبية العميلة لها لذلك طالبت بوقف اطلاق النار حتى تستعيد تلك المليشيات أوضاعها فيما أصدرت حركة صوت مصر فى الخارج والتى يترأسها الصحفي والمستشار الإعلامي معتز صلاح الدين بيانا تلقينا نسخة منه استنكرت فية مطالبا امريكا و5 دول عربية للجيش الليبي الوطني بالانسحاب من منطقة الهلال النفطي.

‎واشاد معتز صلاح الدين ببيان قبائل برقة والتى رفضت التدخل الاجنبي فى ليبيا واستعدادها للقتال ضد الاستعمار وحذر معتز صلاح الدين امريكا والغرب ان الشعوب سوف تسقط مخططاتهم من المنطقة واكدت الحركة انها سوف تقوم عبر منسقيها بترجمة هذا البيان عبر منسقيها الى 5 لغات اجنبية وتوزيعة على وسائل الاعلام فى عدد من الدول الغربية