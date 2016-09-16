ًواشنطن تصنف قيادياً بارزًا في حماس ارهابياً دوليا

– September 16, 2016

واشنطن- (أ ف ب) – صنفت الولايات المتحدة فتحي حماد القيادي البارز في حماس ووزير داخليتها السابق في قطاع غزة، “ارهابيا دوليا” الجمعة، بحسب ما اعلنت الخارجية الاميركية.

وتعتبر واشنطن حركة حماس “منظمة ارهابية دولية”.

ويعني تصنيف حماد حظر التعامل التجاري معه على المواطنين والشركات الاميركية، كما يعني تجميد اية ارصدة محتملة له في الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الاميركية ان حماد استغل موقعه كوزير داخلية ل”تنسيق (نشاط) خلايا ارهابية”.

وبحسب بيان الوزارة فان فتحي حماد اسس قناة “الاقصى” التي قالت ان “برامجها تدعو الى تجنيد اطفال كمقاتلين مسلحين وقنابل بشرية لحماس عند وصولهم سن الرشد”.