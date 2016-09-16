قوات أميركية خاصة لدعم الجيش التركي في سوريا

– September 16, 2016

بلاغ أمريكي الى روسيا:الاستهداف المشترك للمتشددين في سوريا مرهون بتدفق المساعدات

واشنطن – مرسي ابو طوق

نشرت الولايات المتحدة قوات خاصة دعما للجيش التركي وللفصائل المقاتلة السورية التي تعتبرها واشنطن معتدلة في هجومها على تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا، على ما أعلن المتحدث باسم وزارةالدفاع الاميركية الجمعة. وقال المتحدث جيف ديفيس انه «استجابة لطلب تركي، تمت الموافقة على أن ترافق قوات أميركية خاصة القوات التركية وفصائل المعارضة السورية المقبولة فيما تواصل تحرير أراض من تنظيم الدولة الإسلاميةفي منطقة على الحدود مع سوريا قرب جرابلس والراعي وحول هذه المنطقة».وأفاد مسؤول عسكري أميركي ان هذه القوة تضم بضع «عشرات» العناصر. وكانت انقرة شنت في الرابع والعشرين من آب/اغسطس الماضي هجوما داخل الاراضي السورية مستخدمة الدبابات والطيران وقوات خاصة لدعم فصائل المعارضة. فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة أبلغت روسيا امس الجمعة بأنها لن تنشئ لجنة للتمكين من استهداف مشترك للمتشددين في سوريا حتى تبدأ المعونات الإنسانية في التدفق إلى مدينةحلب المحاصرة ومناطق أخرى. وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان إن وزير الخارجية جون كيري نقل تلك الرسالة في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أكد خلاله أن واشنطن تتوقع أن تستخدم موسكونفوذها لدى الرئيس السوري بشار الأسد «للسماح للقوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالوصول إلى حلب ومناطق أخرى في حاجة للمساعدة.»وظلت المساعدات المتوجهة إلى حلب عالقة على الحدود التركية في اليوم الخامس من هدنة هشة اليوم الجمعة مع خلافات بين الفصائل المتناحرة حول كيفية إيصال الإمدادات بينما يقوض العنف بشكل متزايدالهدنة . وقال كيربي «الوزير أوضح أن الولايات المتحدة لن تقيم مركز التنفيذ المشترك مع روسيا إلا إذا تم الوفاء بالبنود المتفق عليها بشأن إيصال المساعدات الإنسانية» في إشارة لاتفاق روسي-أمريكي تم إبرامه قبلأسبوع . ووفقا لذلك الاتفاق تقرر وقف الأعمال القتالية منذ غروب شمس يوم الاثنين الماضي على أن تتدفق المساعدات الإنسانية دون قيد إلى سوريا وإذا تم الوفاء بهذين الشرطين لمدة سبعة أيام متتالية فستنشيءالولايات المتحدة وروسيا لجنة مشتركة لتنسيق الضربات ضد تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة التي اصبح اسمها الان جبهة فتح الشام واللتين لا يشملهما وقف اطلاق النار.

وقال كيربي إن البلدين اتفقا على أهمية تمديد وقف الإعمال القتالية الذي بدأ يوم الاثنين على الرغم من تواصل بعض أعمال العنف لكنه أضاف أن كيري «عبر عن قلقه من التأخيرات المتكررة وغير المقبولة فيوصول المساعدات» خلال محادثته مع لافروف.وقال الكرملين اليوم الجمعة إنه يستخدم نفوذه في محاولة لضمان أن ينفذ الجيش السوري اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل وإنه يأمل بأن الولايات المتحدة أيضا ستستخدم نفوذها لدى جماعات المعارضةالمسلحة.