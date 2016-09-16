المغرب:رفض ترشح سلفي معروف إلى جانب الحزب الحاكم

– September 16, 2016

‎القباج يعترض عند محمد السادس

الرباط – عبد الحق بن رحمون – (أ ف ب) –

رفض المغرب الجمعة طلب ترشيح الشيخ السلفي المعروف حماد القباج إلى جانب حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، بحجة «مناهضته للديموقراطية».في حين اعترض القباج ووجه رسالة الى الملك محمد السادس لإنصافه.وتجري في السابع من تشرين الأول/أكتوبر انتخابات برلمانية في المغرب يعلق الإسلاميون آمالا كبيرة على الفوز بها.وبحسب رسالة صادرة عن والي جهة مراكش عبد الفتاح البجيوي الجمعة، يقول الوالي «تبين من خلال البحث الإداري في شأن ملف الترشيح أن المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضةللمبادئ الأساسية للديموقراطية التي يقرها دستور المملكة».ويوضح ان هذا تجلى «من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي».وقدم حزب العدالة والتنمية الإسلامي قبل أسابيع ترشيح الشيخ السلفي حماد القباج على رأس لائحته في حي جيليز الراقي في مدينة مراكش، الوجهة السياحية الأولى في المملكة.والقباج رجل دين معروف وله اتباع في المغرب، وهو مؤلف أكثر من 20 كتابا، ويرى أن «السلفية المعتدلة» يمكن ان تكون الحل في مواجهة الافكار المتطرفة. وكان تعرض لانتقادات بسبب مواقف له اعتبرت معاديةلليهود وللمرأة، لكنه ينفي عنه هذه التهم. ولم يعرف بالتحديد ما هي المواقف التي تشير اليها رسالة الوالي. وردا على قرار السلطات، وجه القباج رسالة إلى الملك محمد السادس قال فيها «صاحب الجلالة: لم أرتض اللجوء إلى المسطرة القضائية لأنني أعلم أن الذين زودوا الوالي بمعلومات مغلوطة تطعن فياستقامتي ووطنيتي سيعملون لا محالة على الإيعاز للقضاء بمثل ذلك».

وأضاف «لو كانت هذه الاتهامات صحيحة، فالواجب اعتقالي فورا وإدخالي للسجن لانني خطير»، متابعا «لماذا سمحت السلطات ببقاء مثل هذا الشخص بهذه الخطورة حرا طليقا يتكلم وينشر أفكاره لمدةتقارب العشرين سنة؟!». ويعاقب قانون الإرهاب في المغرب المحرضين على العنف بخمس سنوات سجنا مع النفاذ، وقد تتضاعف العقوبة في حال تكرار الفعل. وتساءل القباج «كيف يغيب ذلك الخطر كله إلى أن وضعت ملف ترشحي لدى السيد الوالي؟».وتابع «قد أتنازل عن بعض حقوقي السياسية إن كانت المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، لكنني لن أتحمل أبدا ظلما يهين كرامتي ويطعن في وطنيتي واستقامتي (…) وإن أخطأت فأنا مستعد لتصحيح خطئي».