عشاق هاتف آيفون  يتهافتون على نسخته الجديدة

– September 16, 2016

سيدني/شنغهاي – (رويترز) – استقبل عشاق هواتف آيفون من سيدني إلى طوكيو نسخته الجديدة آيفون 7 بحماس وكانوا أول من اشتروه من المتاجر الجمعة وسط تصفيق موظفي المبيعات.

لكن برغم هذه الجلبة المعتادة وشكاوى من نفاد الكميات المطروحة من الهاتف الأكبر حجما فإن الأعداد التي انتظرت أمام المتاجر أقل بالمقارنة بالأعوام الماضية. وتجمع نحو 200 شخص في سيدني مع هطول أمطار خفيفة حتى يكونوا أول مشتري آيفون 7 على مستوى العالم. وستبدأ مبيعات الهاتف الجديد في الصين وهي سوق أبل الرئيسية في آسيا في وقت لاحق اليوم الجمعة. وقال ماركوس برسوم (16 عاما) وهو من عشاق منتجات أبل وقد انتظر لليلتين أمام متجر سيدني «لدي شعور رائع كوني أول شخص في العالم يشتري آيفون 7.» وهرول برسوم الذي بدا عليه الإنهاك والفرحة إلى داخل المتجر الساعة الثامنة صباحا وسط هتاف طاقم العمل ثم خرج ومعه جهاز آيفون 7 باللون الأسود اللامع رغم انه كان يريد آيفون 7-بلس غير لامع. ووصل ديل آدمز الذي يعمل في بنك جيه.بي مورجان في سيدني قبل 15 دقيقة فقط من فتح أبواب المتجر وتمكن من شراء جهاز آيفون 7-بلس بعدما حجزه عن طريق الإنترنت قبل أكثر من أسبوع.

وستكون مبيعات الجهاز الجديد في الصين اختبارا حاسما للشركة فقد أعطى النجاح الهائل لهاتف آيفون 6 هناك العام الماضي دفعة كبيرة للمبيعات.