سحب 1.9 مليون سيارة بسبب خلل في الوسائد الهوائية

– September 16, 2016

واشنطن -(رويترز) – قالت شركة فيات كرايسلر امس إنها ستسحب 1.9 مليون سيارة من الأسواق العالمية بسبب وجود خلل في الوسائد الهوائية مرتبط بثلاث حالات وفاة وخمس إصابات.

ويتعلق الخلل بطرز بيعت خلال الفترة من 2010 إلى 2014 ومن بينها كرايسلر سيبرينج وكرايلسر 200 ودودج كاليبر وأفينجر وجيب باتريوت وكومباس.

وقالت فيات كرايسلر إن عملية الاستدعاء ستشمل أيضا السيارة لانسيا فلافيا متوسطة الحجم إنتاج عامي 2012 و2013.

وعملية الاستدعاء التي تشمل 1.4 مليون سيارة في الولايات المتحدة هي الأحدث في سلسلة عمليات استدعاء طالت عشرات الملايين من الوسائد الهوائية بسبب عدة مشكلات.