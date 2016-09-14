داعش يعلن الطواريء داخل الموصل مذعوراً من موجة الاغتيالات

– September 14, 2016

لندن – الزمان

افادت مصادر مطلعة ان تنظيم داعش اعلن حالة الطواريء في الموصل وسحب جميع دورياته ومفارزه وشرطة مروره من الشوارع في اعقاب انهيار كبير في المعنويات بعد الخسائر الجسيمة في قواطع عمليات القيارة والشرقاط وبعشيقة . واضافت المصادر ل (الزمان) نقلاً عن آخر المعلومات المستحصلة من الموصل ان الضربات الجوية للتحالف الدولي يومي الثلاثاء والاربعاء دمرت مراكز وتجمعات التنظيم المتطرف في منطقة الغابات وفندق الموصل كما جرى تدمير مقر لداعش في كلية الامام الأعظم . وقالت المصادر ان الهلع تمكن من التنظيم الذي لجأ الاربعاء الى سد الطرقات الرئيسية لكثير من الاحياء السكنية بعد ان اعلنت كتيبة تطلق على نفسها كتيبة أولياء الموصل قتل عدد من مسؤولي وعناصر داعش في المدينة في خلال الايام العشرة الاخيرة لاسيما في العيد .