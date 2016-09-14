طائرات التحالف تدمر مصنعاً لانتاج أسلحة كيميائية قرب الموصل

– September 14, 2016

واشنطن– (أ ف ب) – اعلن البنتاغون الثلاثاء ان طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دمرت مصنعا في العراق يستخدمه تنظيم الدولة الاسلامية لانتاج اسلحة كيميائية.

وقال الجنرال جيفري هارينغيان قائد القوات الجوية في القيادة المركزية ان من المرجح ان المصنع الذي كان يستخدم في السابق لانتاج الادوية، كان يستخدم لصناعة غاز الكلور او غاز الخردل.

وصرح لصحافيين في البنتاغون في مكالمة هاتفية ان “هذا يمثل مثالا اخر على انتهاك داعش السافر للقوانين والاعراف الدولية”.

واوضحت الوزارة ان الغارة وقعت الاثنين قرب الموصل وشنتها طائرات مقاتلة وطائرة هجوم بري وقاذفتان من طراز بي-52.

ونشر البنتاغون تسجيل فيديو للضربة يظهر مجموعة من المباني الكبيرة ذات الاسطح المنبسطة تنهار جراء انفجارات عديدة.

واتهم مراقبون تنظيم الدولة الاسلامية مرارا باستخدام الاسلحة الكيميائية، واكد البنتاغون ان الجهاديين استخدموا غاز الكلور وغاز الخردل.

وتتواصل استعدادات القوات العراقية تدعمها طائرات التحالف، لشن هجوم لاستعادة مدينة الموصل التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية منذ 2014، وهي المعقل الرئيسي الاخير للتنظيم في العراق.