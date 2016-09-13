نشر عسكريين روس قرب حلب لمراقبة وقف اطلاق النار

– September 13, 2016

بيروت- الزمان

تم نشر عسكريين روس على طريق الكاستيلو في حلب لمراقبة وقف اطلاق النار الذي بدأ مساء الاثنين ،

فيما اسفر النزاع الدامي الجاري في سوريا عن مقتل اكثر من 300 الف شخص منذ اندلاعه في منتصف اذار/مارس 2011، بينهم 9 الاف شخص قتلوا خلال اكثر من شهر، وفق حصيلة جديدة اوردها المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.

وكانت حصيلة سابقة للمرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ويضم نشطاء في عدد من المناطق السورية، افادت في 8 اب/اغسطس عن مقتل 292817 شخصا حتى 31 تموز/يوليو في هذا النزاع.