ترامب: الصحة مسألة هامة في سباق الرئاسة بعد مرض كلينتون

– September 12, 2016

واشنطن – (رويترز) – قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم الاثنين إن الصحة تمثل مسألة هامة في الحملة الانتخابية بعد أن كشفت منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون عن إصابتها بالالتهاب الرئوي مشيرا إلى أنه سيصدر قريبا معلومات تفصيلية عن صحته.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع فوكس نيوز “آمل أن تتعافى وتعود للدرب وأن أراها في المناظرة.”

وبسؤاله عما إذا كانت صحة المرشحين مسألة هامة قال ترامب “أعتقد أنها مسألة هامة. في الحقيقة… في الأسبوع الماضي خضعت لفحص… وعندما تظهر الأرقام سأصدر أرقاما دقيقة جدا جدا.”