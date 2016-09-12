الرئيس السوري يؤدي صلاة العيد في مدينة داريا بريف دمشق

– September 12, 2016

دمشق,-(أ ف ب) – ادى الرئيس السوري بشار الاسد صباح الاثنين صلاة عيد الاضحى في مدينة داريا في ريف دمشق التي سيطر عليها الجيش السوري نهاية الشهر الماضي اثر اتفاق مع الفصائل المقاتلة المعارضة وبعد اكثر من اربع سنوات من حصاره لها.

ونقل التلفزيون السوري الرسمي الصلاة من جامع سعد بن معاذ في مدينة داريا. وأحيا الصلاة مفتي ريف دمشق عدنان الافيوني بحضور مفتي الجمهورية وعدد من قادة حزب البعث الحاكم في البلاد ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب. وتوجه المفتي الافيوني الى الاسد بالقول “ان اختياركم يا سيادة الرئيس الصلاة في هذا المسجد في داريا المباركة لهو إيذان عملي بإعادة الإعمار في هذه البلدة”.

وتابع “داريا بمثالها الحي تنادي كل السوريين ليس امامكم الا المصالحة وترك القتال”.

وتوصلت الحكومة السورية والفصائل المقاتلة في مدينة داريا في 24 آب/أغسطس الى اتفاق يقضي بخروج المدنيين والمقاتلين منها.

وفي اليوم التالي، أجلى الجيش السكان والمقاتلين عن المدينة المدمرة بنسبة كبيرة نتيجة القصف والمعارك طوال سنوات الحصار، تطبيقا لبنود الاتفاق، واستعاد السيطرة عليها في 27 من الشهر ذاته.

ومنذ اندلاع النزاع السوري العام 2011، غالبا ما يقتصر ظهور الاسد على اداء الصلاة في الاعياد او احياء مناسبات وطنية وسط حراسة مشددة.

وادى الاسد صلاة عيد الفطر في تموز/يوليو الماضي في مدينة حمص (وسط) التي يسيطر عليها الجيش السوري باستثناء حي الوعر المحاصر.