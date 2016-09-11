 إحياء الذكرى 15 لهجمات سبتمبر وأوباما:تنوعنا أكبر مصادر قوتنا

– September 11, 2016

والدة انتحاري:ابني على قيد الحياة في غوانتنامو .. كلينتون تصاب بالاعياء وتغادر مكان المراسم

نيويورك – واشنطن – الزمان – (رويترز) – مدريد- (أ ف ب)

دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الاميركيين الاحد في الذكرى ال15 لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر الى قبول التنوع في البلاد وعدم السماح ل»الارهابيين» بتقسيمها.

وقال في مراسم الذكرى في مبنى البنتاغون «تنوعنا وارثنا المشترك ليس ضعفا، بل لا يزال وسيظل على الدوام احد اكبر مصادر قوتنا». واضاف «هذه هي اميركا التي هوجمت صباح ذلك اليوم من ايلول/سبتمبر. وهذه هي اميركا التي يجب ان نحافظ عليها». فيما اصيبت مرشحة الحزب الديموقراطي للرئاسة الاميركية هيلاري كلينتون بالاعياء الاحد اثناء مراسم ذكرى اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر ما اضطرها الى مغادرة المكان، بحسب ما اورد الاعلام الاميركي. وجاء في بيان لحملتها نقلته شبكتا «سي ان ان» و «ام اس ان بي سي» ان كلينتون «شعرت بارتفاع حرارتها» فغادرت متوجهة الى شقة ابنتها شيلسي حيث «تشعر بتحسن كبير». وذكر تلفزيون فوكس نيوز نقلا عن مصادر في الشرطة ان «الاعياء» بدا على كلينتون اثناء ركوبها حافلة صغيرة لمغادرة مكان المراسم. وتلى أقارب الضحايا أسماء 2983 قتيلا على خلفية عزف موسيقي خلال مراسم إحياء ذكرى الهجمات في ساحة 11 سبتمبر التذكارية بمنطقة مانهاتن السفلى على أن تتخلل المراسم ست دقائق من الصمت. حيث أحيا الأمريكيون الذكرى الخامسة عشر لهجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 الأحد بسرد أسماء الضحايا وقرع أجراس الكنائس وتقديم عرض بالأضواء في موقع البرجين المنهارين بمدينة نيويورك. وترمز أربع دقائق من الست للتوقيت المحدد الذي اصطدمت فيه طائرات مختطفة بمركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالقرب من واشنطن وحقل في بنسلفانيا. والدقيقتان الأخريانتشيران إلى توقيت انهيار البرجين الشمالي والجنوبي لمركز التجارة العالمي. وستقام المراسم بجوار حمامين للسباحة في المكان الذي كان يشغله البرجان بمشاركة حرس شرف من الشرطة ورجال الإطفاء. وقتل أكثر من 340 من رجال الإطفاء و60 من رجال الشرطة صباح يوم الثلاثاء 11 سبتمبر أيلول 2001 في أسوأ هجوم على الأراضي الأمريكية منذ قصف ميناء بيرل هاربر عام 1941. ولقي العديد منهم حتفه أثناء الركض على السلالم بحثا عن ضحايا ربما يكونوا محاصرين في الطوابق العليا للبرجين.وسيفتح متحف 11-9 التذكاري الموجود في الساحة وتحفه الأشجار اليوم الأحد فقطلأقارب الضحايا. فيما تؤكد والدة محمد عطا، احد ابرز منفذي هجمات 11 ايلول/سبتمبر الانتحارية، في مقابلة نشرته الاحد صحيفة اسبانية، ان ابنها ما زال على قيد الحياة وتعتقله الولايات المتحدة في غوانتنامو. واكدت بثينة مصطفى لصحيفة «ال موندو» «انه على قيد الحياة، وهذه هي الرسالة التي اوجهها الى ابني. اعتقد انه في غوانتنامو. يا ابني، اريد ان اراك قبل ان اموت. انا في الرابعة والسبعين من عمريوأعيش على امل انك ما تزال على قيد الحياة. اعرف انك لم تقترف اي خطأ وانك ما كنت لتفعل ما اتهموك به». والمصري محمد عطا هو الذي حول الطائرة الاولى المخطوفة، البوينغ 767 لشركة امريكان ايرلاينز، لتصطدم بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في نيويورك. وقد قتل حوالى ثلاثة الاف شخص في الهجمات التي شنها 19 متطرفا من تنظيم القاعدة بواسطة طائرات مخطوفة وحولوها نحو مركز التجارة العالمي في نيويورك، ووزارة الدفاع الاميركية قرب واشنطنوبنسلفانيا قبل 15 عاما. واضافت والدة الانتحاري التي اتصلت بها الصحيفة في القاهرة حيث تعيش مع ابنتيها، ان الولايات المتحدة «تخفي الحقيقة. لقد خططت لهذا الهجوم للترويج لفكرة ان الاسلام هو الارهاب. لقد اختارتاشخاصا يحملون جوازات سفر لتتهمهم وتتهم في الوقت نفسه بلداننا وتقسيمها».واوضحت «ال موندو» انها اول مقابلة تعطيها هذه السيدة لوسيلة اعلام منذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.

وكان محمد عطا المولود العام 1968 في القاهرة ويتحدر من البورجوازية المصرية، درس في الجامعة التقنية في هامبورغ.

ودائما ما نفت عائلته انه كان احد منفذي الاعتداءات، واكدت انها تعتقد انه ما زال على قيد الحياة.

وكان والده، محمد الامير عطا، المحامي الذي توفي العام 2008، نفى اي تورط لابنه في الاعتداءات، واكد ايضا ان ابنه اتصل به هاتفيا من مكان لم يحدده في اليوم التالي للاعتداءات.