تركيا تقيل 28 رئيس بلدية لعلاقتهم بالتمرد الكردي و غولن

– September 11, 2016

اسطنبول – الزمان

اقالت السلطات التركية الاحد 28 رئيس بلدية متهمين بالارتباط بالمتمردين الاكراد او الداعية فتح الله غولن في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد عقب المحاولة الانقلابية، في خطوة اعتبرت تعديا علىالديموقراطية. واوقف رؤساء البلديات عن عملهم للاشتباه بعلاقتهم بحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في جنوب شرق البلاد، او بغولن الذي القيت عليه مسؤولية المحاولة الانقلابية في 15 تموز/يوليو، بحسب بيانلوزارة الداخلية. واستبدل هؤلاء بامناء عينتهم الحكومة في عملية تشبه تعيين الاداريين في شركات تعلن افلاسها.

واتهم 24 من رؤساء البلديات المقالين بالارتباط بحزب العمال الكردستاني بينما اتهم اربعة بعلاقتهم بغولن، بحسب الوزارة. وينفي غولن اي علاقة له بالمحاولة الانقلابية. وتعد هذه الخطوة الاهم التي يتخذها وزير الداخلية سليمان سويلو منذ توليه منصبه خلفا لافكان آلا في تغيير وزاري مفاجئ.

وقال سويلو ان الخطوة تعني ان البلديات لم تعد خاضعة «للارهابيين او الخاضعين لتعليمات قنديل» في اشارة الى القاعدة الجبلية لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

واتخذت هذه الخطوات في اطار حالة الطوارىء التي فرضتها السلطات لثلاثة اشهر في اعقاب محاولة الانقلاب.

– احترام القانون التركي –

والبلديات المعنية، ومعظمها في جنوب شرق البلاد الذي تسكنه غالبية من الاكراد، تقع في مناطق مهمة تعرف بانها مراكز لنشاط حزب العمال الكردستاني بينها سور وسلوان ودياربكر ونصيبين في منطقةماردين.

كما اقيل رئيسا بلديتي مدينتي بتمان وهكاري في جنوب شرق البلاد. وقالت وزارة الداخلية ان 12 من رؤساء البلديات الموقوفين عن العمل اعتقلوا.

وبعيد اعلان هذه الخطوة اعتقلت السلطات رئيسة البلدية السابقة لمدينة جيزري في محافظة سيرناك ليلى اميريت التي اصبحت في 2014 اصغر رئيسة بلدية في تركيا، بحسب ما افادت وكالة دوغان للانباء.

وجرت صدامات بين محتجين والشرطة امام مبنى البلدية في هكاري وكذلك في سروج في منطقة سانليورفا حيث قتل عشرات العام الماضي في تفجير انتحاري اعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عنه،بحسب الوكالة.

من ناحية اخرى استخدمت قوات الامن خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في دياربكر، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

واعربت السفارة الاميركية في انقرة عن قلقها بشان الصدامات مؤكدة ضرورة احترام حرية التعبير.