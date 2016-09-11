إيران ترحب باتفاق سوريا وتدعو إلى حل سياسي

– September 11, 2016

الجيش الحر لـ (الزمان):محادثات سرية مع قوات سوريا الديمقراطية

دبي – بيروت – الزمان

القاهرة – مصطفى عمارة

رحبت إيران الحليفة الوثيقة والداعمة العسكرية للرئيس السوري بشار الأسد بالاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الهدنة في سوريا ودعت الأحد إلى ضرورة حل الصراع عبر السبل السياسية. وكذلك اعلن حزبالله حليف ايران التزامه بالاتفاق . وينص الاتفاق على هدنة في أرجاء سوريا تبدأ مع غروب شمس يوم الاثنين وتعزيز عمليات توصيل المساعدات الإنسانية والاستهداف العسكري المشترك للجماعات الإسلامية المتشددة. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري قوله «تؤيد إيران أي وقف لإطلاق النار وأي خطة سلام لإنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا… تشمل(الخطة) حلا سياسيا بناء على أصوات الشعب السوري.» وأضاف «تؤمن إيران دائما بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية وأنه ينبغي حلها عبر السبل السلمية.» و قال قيادي في المعارضة السورية الأحد إن فصائل معارضة ستصدر بيانا للترحيب بالاتفاق الروسي الأمريكي بشأن الهدنة وتوصيل المساعدات في سوريا لكن لها تحفظات على طريقة التعامل معالانتهاكات من جانب الحكومة. وقال زكريا ملاحفجي من تجمع (فاستقم) في حلب إن الفصائل ترحب باتفاق وقف إطلاق النار وبتوصيل المساعدات لكن لها تحفظات على بعض النقاط وتساءل عن العقوبات التي ستفرض في حال لم تلتزمالحكومة السورية بالاتفاق. وتوصلت واشنطن وموسكو إلى اتفاق يمثل انفراجة لمساعي استعادة السلام في سوريا لكن ضربات جوية بعد ساعات استهدفت سوقا مزدحمة مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات الأمر الذي زاد شكوكالمعارضة في صمود أي وقف لإطلاق النار.

فيما كشف مصدر بالجيش الحر السوري طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة للزمان ان ضباطا من الجيش الحر يجرون مباحثات للتنسيق من قادة قوات سوريا الديمقراطية الكردية للتنسيق فيما بينهما فى المرحلة القادمة .

واكد فراس الخالد ممثل ائتلاف شباب الثورة وعضو وفد مفاوضات القاهرة للزمان ان اي اتفاق لوقف اطلاق النار بين السلطة والمعارضة لن يصمد بدون اتفاق سياسي بين الطرفين ودعا الخالد الي سرعة استئناف مفاوضات جنيف.