150 الف جندي ينتشرون فى شوارع القاهرة والمحافظات خلال العيد تحسباً للعنف 

– September 11, 2016

خلاف ازهري سلفي حول الدعاء لغير المسلم فى الكعبة

القاهرة -مصطفى عمارة

انتشر 150 الفاً من جنود الجيش والشرطة فى الأماكن الحيوية بالقاهرة والمحافظات تحسبا لوقوع اعمال إرهابية ومظاهرات اثناء عيد الاضحي خاصة بعد دعوات الاخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتظاهر والعصيان المدني إثر زيادات الأسعار فى الفترة الاخيرة .

فيما قامت قوات من الشرطة بإزالة اللافتات الدعائية للدعوة السلفية من الميادين تنفيذاً لتعليمات الاوقاف، بينما انتشرت قوات اخري فى الحدائق لمنع عمليات التحرش التى تتزايد فى ايام العيد .

فى الوقت نفسة تشب صراع فقهي بين الازهر والسلفيين حول الدعاء لغير المسلم فى الكعبة و رأى خالد عمران امين الفتوي بدار الافتاء ان الدعاء للناس بشكل عام بالخير والهداية شئ محمود مؤكداً ان الرسول دعا لقومه بالهداية وقال اللهم اهدي قومي فأنهم لا يعلمون

فى المقابل اكد الداعية السلفي سامح عبد الحميد انه لا يجوز الاستغفار لغير المسلم ولا الترحم عليه اجماعا