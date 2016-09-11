الحجّاج يجدون السلوى في إطعام حمام مكة

– September 11, 2016

الزمان

يجذب تحليق الحمام في سماء مكة وقت الحج اهتمام محبيه الذين يحرصون على التمتع بوجودهم في المكان أثناء تأدية الفريضة.

وتستقبل هذه الطيور الرقيقة الحجاج وهم في طريقهم إلى الحرم المكي لا يخيفها ملايين الزوار الذين قدموا إلى المدينة في وقت واحد.

ورغم أن الطيور عادة ما تتجمع على أسطح مزارات مقدسة أخرى مثل الحرم النبوي في المدينة كان تجمع الحمام على الأرض هذا العام بمثابة بادرة ترحيب مفاجئة للحجاج.

وتوقف الكثيرون لالتقاط الصور.

وقال الحاج علي المنتصر من اليمن إن سكان اليمن يسمعون الكثير من الحكايات عن حمام مكة وبعضهم يأتي بالحبوب من بلداتهم في اليمن لإطعام حمام مكة.

وأضاف “حمام هؤلاء حمام مكة وعندنا أرض في اليمن يعني للحمام خاصة وقف يوقفوها بعض الناس للحمام حقة مكة يجوا يطعموه يشتروا لهم يعطوهم بعض الأحيان حب من اليمن لحمام مكة لهانا وأحيانا يشتروا من هان حب يعني قمح حبوب ويعطوها لحمام مكة.”

وقالت الحاجة المصرية نادية عبد العزيز إنها تجد السكينة في هديل حمام مكة.

وأضافت “دا متألف دا بطير دا متآلف كده مع البني أدمين يعني عليه السكينة كده عشان هو في الحرم عليه سكينة نازلة عليه شوف شوف حاجة سبحان الله حتى مقاس واحد شكل واحد ومقاس واحد.”

وقال حاج مصري آخر هو محمد حجازي إنه يستمتع برؤية الحمام.

وأضاف “الحمام ده زي الطفل الصغير ما حد يأكله ولا يصطاده لأنه ده حرام ده .. في البلد الحرام وطبعا أنا بحب أجي أتفرج عليه زي الطفل الصغير.”