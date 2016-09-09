لماذا لا تقاتل المليشيات في الرقة؟

– September 9, 2016

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فاتح عبد السلام

في العراق هناك محاذير من مشاركة المليشيات تحت أي مسمى في معركة تحرير الموصل ، هذا ما يتم تداوله في العلن من جانب بعض الأطراف ،في حين يقول قادة في المليشيات انهم سيشاركون فعلاً ، وتموج التصريحات الحكومية في التعبير المائع الذي يخلط الجميع في اطار المشاركة لمنعإثارة الأقوياء وتجنب الاستهداف ولجعل السفينة القلقة تسير أبعد مسافة ممكنة في هذا البحر الهائج والمسيطر عليه ببعض الأشرعة هنا وهناك.

كل ما يدور هو عزف منفرد لكل طرف في هذا الاستعراض الكبير ، الذي ستضطر واشنطن الى قول كلمتها العسكرية التنفيذية فيه في خلال شهور قليلة لتضبط الايقاع المضطرب.

لكن في سوريا، تندفع المليشيات كما تريد ولا يوجد فيتو أمريكي أو روسي على حركتها ، وهي تحمل شعارات الدفاع عن المقدسات وتقاتل في حلب التي لا يوجد فيها مزارات مقصودة، وهي هناك بمعية الجيش الحكومي الرسمي وفوقهم الطائرات الروسية المقاتلة تحميهم وتمهد لهم الطريق نحو أهدافهم وبمعيتهم جنرالات الحرس الثوري الايراني الذي يعلن بين اسبوع وآخر عن مقتل أحدهم، ومضي خمس سنوات على هذه الحرب، أربع منها في حلب ، ولا يزال الأمر غير محسوم وبالكاد اكتمل حصار حلب قبل ساعات.

لماذا لا تنتصر المليشيات في سوريا ولا تحسم المعارك لولا التدخل الروسي الجدي، أليس أعمدة الحرس الايراني يقودون المعارك هناك.؟ لنقل إن ذلك أقدار وإرادات ونتجاوز هذا السؤال.

السؤال الأهم هو لماذا لا تندفع المليشيات القادمة من العراق وايران ولبنان نحو هدف واضح ومفتوح هو مركز الشر ومركز الخلافة لدولة داعش التي يزعم الجميع محاربتها .

لماذا لا تقاتل المليشيات طوال خمس سنوات في الرقة السورية وهي الهدف المرجو ولا موانع من الوصول اليه في الظاهر سوى مقاتلي داعش هناك.

لا أحد يعترض في سوريا على مشاركة المليشيات اذا أرادت القتال في جبهة الرقة واقتحام مركز الخلافة الذي ليس هو في حلب بالتأكيد.

هذا السؤال يتملص من الاجابة عليه جميع المتورطين في استمرار الحرب في سوريا.

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لندن