مباراة استعراضية بين كبار لبنان ونجوم عالميين سابقين 

– September 9, 2016

بيروت -رويترز ستتاح للجمهور اللبناني فرصة للاستمتاع بمشاهدة لاعبين عالميين سبق أن تركوا بصمات في ملاعب كرة القدم العالمية عندما يواجهون قدامى لاعبي منتخب لبنان للعبة الشعبية في مباراة استعراضية على ملعب جونية البلدي في شمال بيروت غدا السبت. وما يميز هذا الحدث هو كثرة النجوم العالميين في هذه المباراة ومنهم الفرنسي ديفيد تريزيجيه والإسباني كارليس بويول والبرازيلي روبرتو كارلوس والبرتغالي لويس فيجو والإسباني ميشيل سالجادو والحارس الألماني ينس ليمان والإيطالي ماركو ماتيراتسي والإنجليزي بول سكولز. وقال المدرب اللبناني الشهير عدنان الشرقي الذي سيقود فريق نجوم العالم في هذه المباراة في تصريح صحفي «إنها فرصة رائعة جداً للتواجد في حدثٍ كبير من هذا النوع بحضور هذه المجموعة من النجوم العالميين واللبنانيين.» وأضاف مدرب منتخب لبنان السابق «صحيح أنهم ليسوا في قمة لياقتهم البدنية لكنهم لا يزالون يملكون تلك المهارات اللافتة التي ميّزتهم عن غيرهم من اللاعبين.» ويتمتع الشرقي بشعبية كبيرة في لبنان بعد أن برز كلاعب مع الأنصار في ستينيات القرن الماضي قبل أن يعود ويقوده كمدرب للدخول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بإحرازه لقب الدوري اللبناني 11 مرة متتالية. ويضم الفريق اللبناني الكثير من النجوم الذين قدّموا الكثير للكرة اللبنانية ويأتي في مقدمتهم القائد التاريخي لمنتخب لبنان رضا عنتر الذي سبق أن احترف في ألمانيا بالإضافة إلى جمال طه وموسى حجيج وعباس عطوي وفؤاد حجازي ومحمد قصاص ومالك حسون وبول رستموالحارس زياد الصمد.

وعبر رضا عنتر قائد منتخب لبنان السابق الذي سبق وأعلن اعتزاله اللعب على المستوى الدولي عن سعادته بالمشاركة في هذه المباراة قائلا «سيتابع الجمهور إحدى أمتع المباريات التي عرفتها الملاعب في لبنان وستتاح للجمهور اللبناني (فرصة) مشاهدة نجوم دوليين في الملاعباللبنانية.»

وأضاف «هذا المهرجان سيشكل فرصة استثنائية لمشاهدة نجوم العالم وسيساعد على تشجيع الرياضة والسياحة في لبنان.»