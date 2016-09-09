ميج ريان  تمارس أمومة شرسة  في أول فيلم من إخراجها

– September 9, 2016

نيويورك (رويترز) – تقف ممثلة هوليوود ميج ريان خلف الكاميرا في أول فيلم من إخراجها (إيثاكا) وهو ملحمة عن الحرب العالمية الثانية قالت عنها إنها استخدمت غرائز الأمومة لديها في سرد القصة. ويحكي الفيلم المأخوذ عن رواية وليام سارويان (ذا هيومان كوميدي) قصة مراهق يريد أن يساعد أمه الأرملة ماديا بالحصول على وظيفة ساع. وسرعان ما يحصل على دروس قاسية في الحياة لدى توصيله لرسائل إلى أسر فقدت أحباءها في الحرب.

وقالت ريان في مقابلة «شعرت بالأمر كما هو فعليا… إنه في أعمق جزء من الحمض النووي… قصة شعرت أنه يجب سردها من وجهة نظر أم.

«وشعرت إنها بسيطة… قصة بسيطة عن أمور معقدة.»

وقالت بطلة فيلم (عندما التقى هاري بسالي) والتي تشارك أيضا في الفيلم إنها فوجئت بمدى حبها للإخراج.

وأضافت «الحميمية التي تنتهي بها مع كل شيء منفرد في فيلم عندما تخرجه … يجعلك تحبه. «أكون أكثر شراسة على الإطلاق كأم وتبين أن ذلك أيضا كمخرجة عند محاولة حماية الفنانين الذين يأتون لمساعدتي في إنجازه.»

وأدى توم هانكس الذي شاركته ريان في بطولة (سليبليس إن سياتل) و (يو هاف جوت ميل) دورا صغيرا في الفيلم. وقالت «لا يحتاج إلى كثير من التوجيه.»

ويعرض (إيثاكا) في دور السنيما الأمريكية اعتبارا من غد الجمعة.