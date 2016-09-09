مسبار فضائي أمريكي  في مهمة مدتها سبع سنوات

– September 9, 2016

كيب كنافيرال(فلوريدا) -(رويترز) – انطلق مسبار فضائي تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) على متن صاروخ من طراز أطلس-5 من فلوريدا الخميس في مهمة لم يسبق لها مثيل لجمع عينات من كويكب والعودة بها إلى الأرض أملا في معرفة المزيد عن أصل الحياة.

وانطلق الصاروخ التابع لشركة يونايتد لونش ألاينس في الساعة 7:05 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2305 بتوقيت جرينتش) من قاعدة كيب كنافيرال التابعة لسلاح الجو الأمريكي. وكان المسبار أوزيريس-ريكس مثبتا على الجزء العلوي من الصاروخ الذي يعادل ارتفاعه مبنى مؤلفا من 19 طابقا. والمسبار صممته شركة لوكهيد مارتن لتنفيذ المهمة التي تستغرق سبعة أعوام وتبلغ تكلفتها مليار دولار للوصول إلى الكويكب بينو القريب من الأرض والعودة مرة أخرى.

ويونايتد لونش ألاينس هي شراكة بين شركتي لوكهيد-مارتن وبوينج.

إنقاذ ركاب حوصروا في عربات تلفريك

ليون (فرنسا) -(رويترز) – قالت شركة مشغلة لعربات التلفريك إن ركابا كانوا محاصرين داخل عربات فوق مرتفعات مون بلان أعلى قمة بجبال الألب في طريقهم حاليا إلى محطة توقف في مسار التلفريك بعد الانتهاء من إصلاح كابلات تشابكت بفعل قوة الرياح.

وهرع عمال الإنقاذ مع بزوغ أول شعاع ضوء من نهار اليوم الجمعة لإنقاذ 33 شخصا بينهم طفل.

وتبلغ مسافة الرحلة الخلابة بالتلفريك خمسة كيلومترات وتستغرق في العادة 35 دقيقة لكن الركاب تقطعت بهم السبل هناك لنحو ساعتين.

وقال تلفزيون (فرانس 3) إن التلفريك توقف بعد تشابك الأسلاك بسبب الرياح الشديدة.