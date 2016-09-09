بارزاني:خطط تحرير الموصل جاهزة والحسم يتطلب إتفاقاً بين بغداد والأكراد

– September 9, 2016

مسؤولون:طرد عائلات المنتمين لداعش من منازلهم في الضلوعية وهيت

بغداد – باريس – الزمان

أعلن التحالف الدولي ضد الجهاديين في سوريا والعراق الخميس ان الولايات المتحدة نشرت في العراق في الايام الاخيرة اكثر من 400 عسكري اضافي، وذلك بينما تستعد القوات العراقية لشن هجوم واسعالنطاق لتحرير الموصل من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل جون دوريان ان عدد العسكريين الاميركيين في العراق ارتفع في غضون اسبوع من حوالى اربعة آلاف الى 4460 عسكريا، من دون ان يوضح مهمة هذه التعزيزات التيتمت الموافقة عليها في وقت سابق من العام الجاري. فيما قال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق الجمعة إن الخطط العسكرية باتت جاهزة لاستعادة الموصل من تنظيم داعش وإن من المحتمل استعادة المدينة المحاذية لإقليم كردستان قبل نهاية العام. وقال بارزاني في مقابلة مع تلفزيون (فرانس 24) إن الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية سينفذان الهجوم بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لكن لم يتحدد بعد دور الفصائل المسلحة المؤيدةللحكومة. وقال الزعيم الكردي الكبير دون الخوض في تفاصيل «كانت هناك اجتماعات متعددة بين قادة البشمركة وقادة الجيش العراقي واتفقوا أخيرا على وضع الخطة العسكرية ودور كل طرف.» وذكر أن توقيت تنفيذ الهجوم على الموصل التي تقع على بعد 360 كيلومترا شمالي بغداد لم يحدد بعد رغم أن قادة عراقيين قالوا إن الهجوم قد يبدأ بحلول أواخر أكتوبر تشرين الأول على أقرب تقدير. واتفقتتصريحات امريكية لجنرالات مع هذه التوقيتات

اعلن رئيس كردستان العراق الجمعة لصحيفة «لوموند» ان لبغداد والسلطات الكردية خطة عسكرية لاستعادة الموصل من ايدي جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية، لكن يجب التوصل اولا الى اتفاق حول الشق السياسي والادارة المقبلة لثاني مدن العراق.

وقال بارزاني «تم التوصل الى اتفاق حول الشق العسكري لكن لم يتم بعد التوصل الى اتفاق سياسي. وفي ظل عدم وجود اتفاق سياسي لا معركة لاستعادة الموصل».

واوضح ان مثل هذا الاتفاق يجب ان يتناول الادارة المقبلة للمدينة «وتمثيل كل الاقليات الاتنية والدينية وامكانية حماية هذه الاقليات لمناطقها».

وقال البرزاني إنه لم يتم حتى الآن إعطاء دور للجماعات الشيعية المسلحة وجماعة مسلحة سنية يديرها محافظ الموصل السابق أثيل النجيفي والتي تعهدت بالمشاركة في الهجوم. وأضاف «الحشد الشعبي أو الحشد الوطني… هذا موضوع يجب أن يكون هناك تفاهم بين هذه القوات و(سكان منطقة الموصل) وهو غير موجود حاليا… لحد الآن هو غير موجود لكن لا بد من إيجاد تفاهم وتوافقعلى دور كل طرف.» والحشد الشعبي مظلة لمليشيات أغلبها شيعية مسلحة مدعومة من إيران بينما يتكون الحشد الوطني بالأساس من ضباط شرطة سابقين ومتطوعين من الموصل تدربوا في تركيا. وردا على سؤال عما إذا كانت استعادة المدينة ممكنة قبل نهاية العام 2016 قال البرزاني «ممكنة لكن كما قلت يجب التمهيد لمرحلة ما بعد الموصل.» وأضاف رئيس الاقليم الكردي شبه المستقل ”بالنسبة لنا مهم جدا أن يكون هناك ضمانات أكيدة بحيث تلك المأساة لن تتكرر في المستقبل… فيجب أن نتفق مع بغداد ومع أهل المنطقة أيضا. كيف يمكن ضمانعدم تكرار ما حدث؟» فيما نقات رويترز عن مسؤولين حكوميين وأمنيين قولهم إن السلطات العراقية تطرد عائلات أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم داعش من منازلهم بينما يخسر التنظيم المتشدد أراض يسيطر عليها وهو مايثير مخاوف من إندلاع عنف طائفي إذا سعى الناس إلى تصفية حسابات قديمة.

وأضاف المسؤولون أن أقارب أكثر من 200 متشدد اجبروا على مغادرة الضلوعية التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمالي بغداد ومن هيت التي تبعد 130 كيلومترا إلى الغرب.. وطردت القوات الحكومية ومسلحون شيعة موالون لها متشددي الدولة الإسلامية من الضلوعية قبل حوالي عامين لكن ضابطا بالشرطة المحلية قال إن الشرطة أجبرت أقارب لاشخاص يشتبه بانتمائهم للتنظيم في أواخر الشهر الماضي على مغادرة 52 منزلا في المدينة بعد أن تعرفت عليهم من خلال معلومات مخابراتية وشهادات من الجيران. وقال الشيخ إبراهيم الجبوري أحد وجهاء الضلوعية «بعد تحرير الضلوعية بدأت توترات تظهر ما بين المواطنين وخصوصا أولئك الذين فقدوا أقاربهم بسبب قوانين داعش المتشددة… نحن نخشى حدوث شرخ فيالمجتمع. الأعمال الانتقامية ضد عوائل داعش ستؤدي إلى المزيد من القتل فحسب.» وفي الأسبوع الماضي شاهد مصور من رويترز أعضاء من قيادة عمليات سامراء التي تتولى الأمن في محافظة صلاح الدين حيث توجد الضلوعية وهم يكتبون على جدران منازل مغلقة «مغلق بأمر قيادة عملياتسامراء» و «لا مكان لكم بيننا». وقال جاسم الجبارة رئيس اللجنة الأمنية في المجلس المحلي لمحافظة صلاح الدين إن أغلب العائلات انتقلت للعيش مع أقارب في أحياء قريبة بينما تسلل آخرون إلى محافظة كركوك المجاورة.

وأدان مسؤول بوزارة الهجرة والمهجرين العراقية عمليات الطرد القسرية ووصفها بأنها «ظالمة» لكنه لم يستطع تأكيد حدوثها. وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه «الدستور العراقي يمنح الحق في حرية العيش والسكن لكل مواطن عراقي.» وحذرت الأمم المتحدة من أن عمليات الطرد التي قالت إنها أصبحت تحدث على نطاق واسع وقال فرانشيسكو موتا ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق «أشخاص قد لا يكون لهم أي علاقة بالدولة الإسلامية يعاقبون فعليا على أفعال ربما ارتكبها أو لم يرتكبها أحد أفراد العائلة.» وأضاف قائلا «لا تطبق أي معايير قانونية على عضو العائلة الذي يفترض أنه مشتبه به أو متهم بدعم الدولة الإسلامية … وأفراد أسرته يعاقبون جماعيا.» وقال مسؤول في الشرطة وموظف إغاثة دولي لرويترز إن السلطات أمهلت 170 أسرة في مدينة هيت بغرب البلاد حتى عطلة عيد الأضحى التي تبدأ في 12 سبتمبر أيلول للمغادرة. وبقيت هيت تحت سيطرة الدولة الإسلامية لمدة عام ونصف العام قبل أن تستعيد القوات العراقية السيطرة عليها في أبريل نيسان وتعيد أغلب السكان إلى منازلهم. وقال مهند زبار قائم مقام قضاء هيت إنه مستعد لإخلاء المدينة من نصف سكانها إذا ظهر أن لهم صلات بالدولة الإسلامية. ومع رفض الأحياء المجاورة استضافة تلك الأسر فلن يبقى للمطرودين خيار سوى التوجه إلى مناطق يسيطر عليها المتشددون.