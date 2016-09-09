محادثات روسية أمريكية.. وتركيا:نجاح تحرير الرقة يكون بدعم جوي من التحالف

– September 9, 2016

مقتل أبرز قائدين في جيش فتح الشام

انقرة- توركان اسماعيل

اعتبرت تركيا الجمعة ان عملية برية يمكن ان تنجح في طرد تنظيم داعش من مدينة الرقة السورية اذا حصلت على دعم جوي من التحالف الدولي.

وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو في مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ «اذا قدمت قوات التحالف الدعم الجوي، وشاركت قواتنا الخاصة فمن المحتملتحقيق النجاح في اخراج داعش من الرقة والموصل».

وستولتنبرغ بين عدد من كبار المسؤولين الغربيين الذين يزورون تركيا في اعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي هدفت الى الاطاحة بالحكومة التركية.

واشار تشاوش اوغلو الى السيطرة على جرابلس شمال سوريا الشهر الماضي كمثال على نجاح عملية برية في اخراج الجهاديين. وسيطرت فصائل سورية مسلحة موالية لانقرة تطلق عليها تركيا اسم «الجيش السوري الحر» على جرابلس في يوم واحد بدعم من الجيش التركي الذي يتوغل في الاراضي السورية. وقال الوزير التركي «العملية الناجحة في جرابلس شكلت مثالا على كيف يمكن للجيش السوري الحر ان ينجز امورا معينة» بدعم دولي. ولم يكشف الوزير عن مصدر الدعم الجوي لعملية الرقة، الا ان تركيا تستضيف طائرات حربية اميركية في قاعدة انجرليك. تلقى «جيش الفتح»، تحالف الفصائل الجهادية والاسلامية الابرز في سوريا، ضربة قوية بمقتل قائده العسكري ابو عمر سراقب مساء الخميس في غارة جوية في شمال سوريا.

ويأتي مقتل ابو عمر سراقب في وقت خسر «جيش الفتح» احد ابرز المعارك في سوريا، والتي يخوضها منذ اكثر من شهر في جنوب مدينة حلب بعدما تمكن الجيش السوري من اعادة فرض الحصار على الاحياءالشرقية في المدينة.

فيما يجري الاميركيون والروس محادثات في جنيف مجددا الجمعة املا في تجاوز الخلافات التي ما تزال مستعصية حتى الان حول النزاع الدامي في سوريا من اجل التوصل اقله الى وقف لاطلاق النار في حينتحرز قوات النظام تقدما بمواجهة الفصائل المعارضة.

وبدا وزيرا خارجية البلدين الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف محادثات جديدة صباحا بعد فشل جولات عدة خلال الاشهر المنصرمة، الا ان مسؤولين اميركيين حذروا من ان المفاوضات لا يمكن انتستمر الى ما لا نهاية دون التوصل الى اختراق.

في غضون ذلك، اعتبر مبعوث الامم المتحدة الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا ان نجاحا محتملا للمفاوضات حول سوريا يمكن ان «يحدث فارقا كبيرا» بالنسبة للمساعدات الانسانية لكن ايضا لاستئنافالعملية السياسية.

وتسعى موسكو وواشنطن اللتان تدعمان معسكرين متحاربين في سوريا منذ اكثر من خمس سنوات، الى اعادة احياء خارطة الطريق التي اعتمدها المجتمع الدولي في نهاية 2015.

وتتضمن خارطة الطريق وقفا دائما لاطلاق النار وتعزيز المساعدات الانسانية وعملية انتقال سياسي بين النظام السوري والمعارضة المعتدلة، لكن الاتفاق في الامم المتحدة لا يلحظ حلا للمسالة المهمة المتعلقةبمصير الرئيس السوري بشار الاسد الذي ترغب القوى الغربية في تنحيه عن السلطة.

في غضون ذلك، وصف مسؤول اميركي المحادثات بانها «محددة وعملية» وتركز على تفاصيل فنية حول كيفية مراقبة وقف اطلاق النار.

ومن المقرر ان يطلع الوفد الاميركي واشنطن على التقدم.

الا ان مسؤولين حذروا ان لا ضمانات بالتوصل الى اتفاق نهائي قبل ان يعود الوزيران الى بلديهما بعد اربعة ايام من لقائهما في الصين واخفاقهما في تسوية الخلافات.

واعلنت جبهة فتح الشام، جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة، على حسابها على موقع تويتر مساء الخميس مقتل القائد العام لتحالف «جيش الفتح» في غارة جوية في محافظة حلب.

وجاء في تغريدة على حساب التنظيم الجهادي «استشهاد القائد العام لجيش الفتح الشيخ أبو عمر سراقب إثر غارة جوية في ريف حلب»، من دون اضافة تفاصيل.

واكد المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل ابو عمر سراقب وقيادي آخر في «جيش الفتح» هو «ابو مسلم الشامي» في قصف جوي لـ»طائرات حربية مجهولة لا يعلم ما إذا كانت روسية أم تابعة للتحالف الدوليأم للنظام، استهدف مقراً كان يجتمع فيه قيادات بارزة في جيش الفتح في ريف حلب».

وتزدحم الاجواء السورية بالطائرات الحربية، فالى جانب طائرات قوات النظام السوري، بدأت روسيا حملة جوية دعما للجيش السوري في نهاية ايلول/سبتمبر كما يشن التحالف الدولي غارات ضد الجهاديين منذايلول/سبتمبر العام 2014.

ويعد «جيش الفتح» التحالف الابرز ضد النظام السوري، اذ يجمع فصائل اسلامية، اهمها حركة احرار الشام و»فيلق الشام»، مع فصائل جهادية على رأسها جبهة فتح الشام والتي يقودها ابو محمد الجولاني.

وقد تأسس «جيش الفتح» في العام 2015 وتمكن في العام ذاته وبقيادة ابو عمر سراقب من فرض سيطرته الكاملة على محافظة ادلب في شمال غرب البلاد.

-»خسارة كبيرة»-

ويلقب ابو عمر سراقب ايضا بـ»ابو هاجر الحمصي» و»ابو خالد لبنان»، وهو من مؤسسي «جيش الفتح» بالاضافة الى كونه بين اهم المسؤولين العسكريين في جبهة فتح الشام.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن «بشكل قطعي هذه اكبر خسارة لجيش الفتح وجبهة النصرة في سوريا».

واطلقت انقرة اوسع عملياتها العسكرية في سوريا في 24 اب/اغسطس ضد تنظيم الدولة الاسلامية والفصائل الكردية المرتبطة بالمسلحين الانفصاليين الذين يشنون هجمات في تركيا.

وفي تغريدة الخميس قال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ان تركيا والولايات المتحدة والفصائل السورية المقاتلة تعمل على «وضع خطة» بالنسبة للرقة.

وكرر تشاوش اوغلو دعوة انقرة اقامة منطقة آمنة في شمال سوريا تدعمها منطقة حظر للطيران لحماية اللاجئين السوريين الذين عادوا طواعية الى جرابلس.

الا ان ستولتنبرغ قال انه يعتقد ان معظم العمل على الارض في سوريا يجب ان يقوم به مسلحون محليون مدربون وليس قوات من حلف شمال الاطلسي.

واوضح «على المدى الطويل، من الافضل تدريب قوات محلية وتمكينها من محاربة الارهاب واحلال الاستقرار في بلادها، بدلا من نشر قوات من حلف شمال الاطلسي باعداد كبيرة للمشاركة في عمليات قتالية».