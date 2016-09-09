‎أزمة مصرية مع عباس بعد رفضه الوساطة لإعادة دحلان

– September 9, 2016

‎مصر ترفض طلباً اسرائيلياً السماح للتحالف بضرب اهداف داعش فى سيناء

‎القاهرة – مصطفى عمارة

‎كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان طلب عدم ذكر اسمه عن ازمة فى العلاقات بين مصر والرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد رفضه الوساطة المصرية لاعادة دحلان وبعض المفصولين الى حركة فتح رغم ترحيب قيادات بالحركة بالوساطة المصرية من منطلق حرص مصر على وحدة الحركة فى مواجهة حركة حماس .واعتبرت مصادر مصرية ان تصريحات ابو مازن برفض تدخل اى طرف فى الشئون الداخلية الفلسطينية فيه اشارة واضحة مطلع قطر بالوقوف وراء الموقف المتعنت لابو مازن من عودة المفصولين . فيما كشف مصدر دبلوماسي مصري للزمان ان القاهرة رفضت طلبا اسرائيليا بالسماح لقوات التحالف الدولي بضرب اهداف لتنظيم داعش داخل سيناء . ‎واضاف المصدر ان مصر اكدت للجانب الاسرائيلي ان مصر تسيطر تماما على الاوضاع الامنية فى سيناء ولا داعي لاية قوى التدخل لتقديم المساعدة لمصر فى تلك المهمة . ‎فيما اوضح د /منصور عبد الوهاب استاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس ان التحالف الدولي لا يتدخل الا في الوقت الذي تفقد فيه الدولة السيطرة على مناطق يزداد فيها الارهاب بنسبة كبيرة .واضاف ان اسرائيل تهدف من هذا الطلب وضع سيناء فى قبضة التحالف الدولي بهدف القضاء على التنمية فى سيناء. ‎ من جانبه قال طارق فهمي الخبير بالشئون الاسرائيلية بمركز دراسات الشرق الاوسط ان اسرائيل تهدف منذ مدة بعيدة الى وضع سيناء تحت ما يعرف بالائتمان الدولي من خلال الاتحاد الى العالم. ‎ فى السياق ذاته كشف مصدر امني رفيع المستوي للزمان ان تنظيم داعش سيناء تنظيم مستقل عن باقي مزوع التنظيم فى اى منطقة اخري ‎واضاف المصدر ان التنظيم اختار مناطق شمال سيناء نظرا لسهولة التحرك فيها وامكانية التخفي فى المناطق الماهولة بالسكان والمزارع بعد تنفيذ عملياتة فضلا عن ان الطبيعة البحراوية بتلك المنطقة تساعد على توفير الدعم اللوجستي للعناصر المسلحة التى تنتمي للتنظيم من قطاع غزة وسبق ان ضبطت قوات الامن قوارب مطاطية محملة بالسلاح فى عرض البحر من غزة فى طريقها لشواطئ سيناء .يدعون للحوار لحل الازمة ‎فيما صعّد علماء الازهر من هجومهم على ايران بعد دعوتها لتدويل موسم الحج وفى هذا الاطار اكد د/ احمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ان الدعوات الايرانية هدفها استعماري وليس خدمة الحجاج وكان اولي بأيران نشر ثقافة التعامل مع الاخر بدلا من نشر الفتن واضاف ان المملكة لم تقصر فى خدمة الحجاج وتوفير كل سبل الراحة لهم واعتبر د/ حمدي طة الاستاذ بجماعة الازهر ان تلك الدعوات يشتم منها رائحة الطائفية واضاف ان السعودية لم تقصر فى خدمة الحجاج ولو حدث وتم تدويل موسم الحج لصارت تلك الاماكن العوبة للاهواء السياسية . ‎واعتبر د/ عبد المنعم فؤاد عميد كلية العلوم الاسلامية ان هجوم ايران على السعودية هجوما على اهل السنة جميعا .

‎واضاف انه لو تولت ايران بالاشراف على موسم الحج لقامت بهدم قبري ابو بكر وعمر الامر الذي سيثير الفتنة . ‎فيما اطلقت الدعوة السلفية حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتهمت فية ايران وحزب الله ممولا الجماعات التكفيرية واكد علاء السعيد المتحدث بأسم ائتلاف الصحابة وال البيت ان ايران اداة فى يد الدول الاوروبية والصهيونية العالمية لتقسيم المنطقة العربية، واشار الى ان ايران كانت من اول الدول التى خلطت بين الدين والسياسة فهي تظهر عداوتها لاسرائيل والولايات المتحدة وتنفيذ ازهر بين الدعوات التى اطلقها البعض الى تكفير الشيعة ودعوا الى حل الازمة بالحوار .