 عضو بهيئة كبار العلماء السعودية : لا ولاية على المرأة إلا في الزواج

– September 8, 2016

الرياض-(رويترز) – نقلت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الخميس عن عضو كبير في هيئة كبار العلماء بالمملكة قوله إنه يرى أن نظام ولاية الرجل على المرأة يجب أن يسري فقط على الزواج.

والمرأة السعودية ملزمة بأن يكون لها أولياء من الرجال طوال حياتها بغض النظر عن عمرها. وذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش في الآونة الأخيرة أنه يتعين على المرأة في السعودية الحصول على موافقة الولي قبل السفر أو الزواج أو حتى قبل إطلاق سراحها من السجن وفي بعض الحالات قبل العمل أو الحصول على الرعاية الصحية.

ومن المستبعد أن تؤدي تصريحات الشيخ عبد الله المنيع لصحيفة عكاظ إلى تغيير فوري في وضع المرأة لكنها قد تمثل منفذا لدعاة حقوق المرأة يضغطون من خلاله لتخفيف التقاليد الاجتماعية الصارمة.

وأدلى المنيع بالتصريح ردا على سؤال بشأن حملة على الإنترنت تدعو لإسقاط نظام الولاية.

كان مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ قد وصف مثل هذه الدعوة في وقت سابق هذا الأسبوع بأنها “جريمة” ومخالفة للكتاب والسنة.

وذكرت عكاظ أن المنيع قال إن المرأة البالغة العاقلة القادرة على إدارة أمورها لها حق التصرف في أموالها والتوكيل والبيع والشراء إلا في النكاح فقط.

ونقلت عنه قوله “كل ما يتعلق بالرجل من حق فلها مثله… وليس عليها ولاية في شيء غير النكاح حيث يشترط فيه أن تزوج من وليها.”

ورحبت ثريا عبيد العضو بمجلس الشورى بتصريحات المنيع بشأن الولاية.

وقالت إنه يمثل الإسلام كما ينبغي أن يكون وإن هذا التصريح يحمل أهمية نظرا للثقل الذي يمثله المنيع.

ونقلت الصحيفة عنه قوله إن المرأة إذا بلغت سن التكليف يجب أن تعطى ما يستحقه أخوها من حيث الكفاءة المالية والكفاءة الأهلية والتصرف في مالها والتصرف في ما تراه من مصالحها وليس عليها ولاية مطلقا.

وبعد نشر تقرير هيومن رايتس ووتش في يوليو تموز أطلق المؤيدون لمنح المرأة المزيد من الحقوق حملة من أجل التغيير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكتابات على الجدران في مدن سعودية مستخدمين هاشتاج بعنوان #سعوديات_نطالب_بإسقاط_الولاية.

ولا يسمح بإصدار الفتاوى إلا من خلال رجال الدين الذين تعينهم الحكومة بهيئة كبار العلماء والذين تشكل فتاواهم أساس النظام القانوني بالمملكة.

ولم يصدر أي من رجلي الدين تصريحه بشأن الولاية كفتوى رسمية.