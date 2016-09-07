دُمَى آليَة
زمان جديد
عبد الحق بن رحمون
لَمْ يَعُد أيُّ شَيْء
يَليقُ بِاَلْحَيَاةِ سَأَذْهَبُ إِلَى اَلنَّوْمِ
فِي مُنْتَجَعِ طَبيعة غَير مُلَقْلَقَةْ
سَأتْرُكُ الأذكياء يُحْبِكُونَ خُطَطًا
لِلْمَعْرَكَةِ المُقْبِلَةِ لِـ «بَني قُريدة «
وَكُلّ اَلْخُطَطِ اَلْمُسْبَقَةِ فَاشِلَة
لـ «أَصْحَابِ اَلْفِيل»،
اَلْحَيَاةُ تَنْوَجِدُ فِي أَكْثَرِ
مِنْ جُرْعَةٍ بِاَلْعَالَمِ
سَأُغْلِقُ الْهَاتف
وَ أنَام
أُرِيدُ أَنْ أَسْتَريح مِنْكمْ ،
إِنِّي ذَاهِبٌ
إلَى عَالم لا يَرَانِي فِيهِ أحدْ
لأتمَكَّنَ
مِنْ تَنْفِيذِ هُجُومِي اَلْمُقْبِلْ
عَلَى دُمَى اصْطِنَاعِيَةْ.
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أيُّهَا الَمَلاكُ المُدَاوِمُ
عَلَى مُرَافَقَتِي
أَلَمْ تَتْعَبْ مِنْ قَرَفِي
أَلَمْ تَمُلْ
أيْنَمَا ذَهَبْتُ
أَرَاكَ تُقيِّدْنِي
فِي مَخْطُوطِكْ
أيُّ شَيْءٍ أنَا
أريدُ أنْ أسْتَريحَ مِنَ اَلْعَالَمِ
أذْهَبُ إِلَى مَكَانٍ
لأتَحَدثَ فيه لِلزلازلِ والأشْجار
وأَعْلَمُ أنَّنِي لَنْ أرْجِعَ
وَ لا تَنْتَظِرُونِي
اَلْحَيَاةُ وَسَط غَيْمة
لَمْ أحْسبْ لَهَا حِسَابْ
إنَّها تَتْبعُ سياسة اَلْمَطَرْ
بِحبٍّ غَزِيرْ .