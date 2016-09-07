دُمَى آليَة

– September 7, 2016

زمان جديد

عبد الحق بن رحمون

لَمْ يَعُد أيُّ شَيْء

يَليقُ بِاَلْحَيَاةِ سَأَذْهَبُ إِلَى اَلنَّوْمِ

فِي مُنْتَجَعِ طَبيعة غَير مُلَقْلَقَةْ

سَأتْرُكُ الأذكياء يُحْبِكُونَ خُطَطًا

لِلْمَعْرَكَةِ المُقْبِلَةِ لِـ «بَني قُريدة «

وَكُلّ اَلْخُطَطِ اَلْمُسْبَقَةِ فَاشِلَة

لـ «أَصْحَابِ اَلْفِيل»،

اَلْحَيَاةُ تَنْوَجِدُ فِي أَكْثَرِ

مِنْ جُرْعَةٍ بِاَلْعَالَمِ

سَأُغْلِقُ الْهَاتف

وَ أنَام

أُرِيدُ أَنْ أَسْتَريح مِنْكمْ ،

إِنِّي ذَاهِبٌ

إلَى عَالم لا يَرَانِي فِيهِ أحدْ

لأتمَكَّنَ

مِنْ تَنْفِيذِ هُجُومِي اَلْمُقْبِلْ

عَلَى دُمَى اصْطِنَاعِيَةْ.

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أيُّهَا الَمَلاكُ المُدَاوِمُ

عَلَى مُرَافَقَتِي

أَلَمْ تَتْعَبْ مِنْ قَرَفِي

أَلَمْ تَمُلْ

أيْنَمَا ذَهَبْتُ

أَرَاكَ تُقيِّدْنِي

فِي مَخْطُوطِكْ

أيُّ شَيْءٍ أنَا

أريدُ أنْ أسْتَريحَ مِنَ اَلْعَالَمِ

أذْهَبُ إِلَى مَكَانٍ

لأتَحَدثَ فيه لِلزلازلِ والأشْجار

وأَعْلَمُ أنَّنِي لَنْ أرْجِعَ

وَ لا تَنْتَظِرُونِي

اَلْحَيَاةُ وَسَط غَيْمة

لَمْ أحْسبْ لَهَا حِسَابْ

إنَّها تَتْبعُ سياسة اَلْمَطَرْ

بِحبٍّ غَزِيرْ .