الممثل كوسبي يواجه ستين سيدة يتهمنه بالاعتداء الجنسي: كان كل شيء بالتراضي

– September 7, 2016

واشنطن -(رويترز) – قال مدعون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية امس إنهم يعتزمون استدعاء أكثر من عشر سيدات وجهن اتهامات للممثل الكوميدي بيل كوسبي ليشهدن ضده في محاكمته بتهم الاعتداء الجنسي.

وخلال جلسة إجرائية الثلاثاء حدد القاضي ستيفن أونيل في المحكمة الابتدائية العامة في نوريستاون بشكل مؤقت بداية محاكمة كوسبي في الخامس من يونيو حزيران 2017 ليمنح الجانبين أشهرا للتحضير لما ستكون سلسلة من المعارك القانونية المحتدمة بشأن نطاق الأدلة التيسيسمح بها خلال المحاكمة. وطلب مكتب الإدعاء في مقاطعة مونتجومري إذن أونيل لاستدعاء 13 امرأة ادعين أن الممثل البالغ من العمر 78 عاما اعتدى عليهن للإدلاء بإفاداتهن. ولم تكشف أسماء النساء في وثائق المحكمة اليوم. وكوسبي متهم بتخدير أندريا كونستاند والاعتداء عليها في 2004 في منزله ببنسلفانيا. واتهمت قرابة 60 امرأة كوسبي بمهاجمتهن على مدى عدة عقود رغم أن قضية كونتساند هي القضية الوحيدة التي أفضت إلى محاكمة جنائية حتى الآن.

ونفى نجم المسلسل التلفزيوني (ذا كوسبي شو) الذي اشتهر خلال الثمانينيات والذي بنى مسيرته الفنية الطويلة بالأعمال الكوميدية المناسبة لأجواء الأسرة أنه اعتدى على أي امرأة وقال إن علاقاته الجنسية مع النساء وبينهن كونستاند كانت قائمة على التراضي.