كارثة مرورية لقطار وحافلات في مصر

– September 7, 2016

القاهرة- الزمان -(رويترز)

قال مسؤول إن شخصين قتلا وأصيب عدد آخر في حادث خروج قطار ركاب عن القضبان بالقرب من القاهرة اليوم الأربعاء. وقال محمد عزمي وكيل وزارة الصحة في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة التي وقع فيها الحادث إنه جار حصر الإصابات. وقال شهود عيان إن القاطرة وعربتين تاليتين لها انقلبت بعد خروج القطار عن القضبان. وشهدت مصر في السنوات الماضية عدة حوادث قطارات قتل فيها مئات الأشخاص وأرجعها مسؤولون إلى قدم القاطرات والعربات وقصور في صيانتها. وقضى 22 شخصا الاربعاء في اصطدام عربة نقل بحافلة ركاب صغيرة في محافظة الوادي الجديد في جنوب غرب مصر، وفق ما اعلنت وزارة الصحة في مصر التي تشهد حوادث سير دامية بشكل متكرر. وقالت الوزارة في بيان ان الحادث وقع في الساعات الاولى من صباح الاربعاء على طريق الواحات البحرية – الفرافرة على بعد 70 كلم من مدينة الواحات بمحافظة الوادي الجديد (قرابة 600 كم جنوب غرب القاهرة). ولم يشر البيان الى وقوع جرحى الا ان مسؤولا طبيا تحدث عن اصابة 4 اشخاص في الحادث.

وقال مصدر امني ان تهور سائق حافلة الركاب الصغيرة (الميكروباص) والسرعة العالية تسببت في الحادث. وحوادث السير متكررة في مصر جراء الحال السيئة للطرق وعدم احترام قانون السير. ووقع 14,5 الف حادث في مصر في العام 2015 وهو ما نتج عنه وفاة 6203 اشخاص واصابة 19325 آخرين بمعدل يومي بلغ 17 متوفى، حسب ما اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي في اب/اغسطس الفائت. الا ان منظمة الصحة العالمية قدرت في العام 2009ضحايا حوادث الطرق في مصر ب 12 الف قتيل.

وفي 28 من اب/اغسطس الفائت، قتل 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين على طريق مطار سوهاج الدولي بصعيد مصر. وفي 15 اب/اغسطس الفائت، قضى 17 شخصا في اصطدام حافلتين في الدقهلية شمال القاهرة.