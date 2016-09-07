13 فيلماً تمثل تونس في أيام قرطاج السينمائية

– September 7, 2016

تونس-(رويترز) – أعلنت إدارة (أيام قرطاج السينمائية) الأربعاء اختيار 13 فيلما لتمثيل تونس في المسابقات المختلفة للدورة السابعة والعشرين للمهرجان الذي يقام في شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن أفلام (شوف) للمخرج كريم الدريدي و(تالة حبيبتي) للمخرج مهدي هميلي و(زينب تكره الثلج) للمخرجة كوثر بن هنية و(غدوة حي) للطفي بن عاشور ستنافس ضمن مسابقة الأفلام الطويلة.

فيما ينافس (علوش) للمخرج لطفي بن عاشور و(ليلة كلبة) للمخرجة ليلى بويحي و(نساجات الشعانبي) لنوفل صاحب الطابع و(طليق) للمخرج قيس زايد في مسابقة الأفلام القصيرة.

وينافس فيلم (حبك هادي) للمخرج محمد بن عطية الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي وفيلم (آخر واحد فينا) للمخرج علاء سليم ضمن مسابقة العمل الأول (جائزة الطاهر شريعة). وستعرض أفلام (أحمر وأبيض) لرايا بوصالح و(شمنديفير) لهدى مداني و(زون) لتسنيم المثلوثي ضمن مسابقة قرطاج السينما الواعدة. وقالت إدارة المهرجان إنها ستعلن عن القائمة النهائية للأفلام المشاركة في المسابقات المختلفة في وقت لاحق.

وتكرم الدورة الجديدة للمهرجان عددا من رواد السينما في أفريقيا من بينهم المخرج المصري الراحل يوسف شاهين الذي سبق أن احتفى به قبل وفاته في 2008.

وتفتتح الدورة السابعة والعشرون للمهرجان بفيلم (زهرة حلب) للمخرج التونسي رضا الباهي وبطولة هند صبري يوم 28 أكتوبر تشرين الأول وتستمر حتى الخامس من نوفمبر تشرين الثاني موعد حفل الختام وإعلان الجوائز.

وتأسس مهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 1966 ويعمل على دعم السينما الأفريقية وتسويقها للخارج وكان يقام كل عامين بالتداول مع أيام قرطاج المسرحية قبل أن يصبح سنويا.