‎المليشيات الشيعية في العراق تضخ ألف مقاتل الى حلب

– September 7, 2016

عوائل نازحة تعود الى جرابلس عبر تركيا

بغداد -حلب -الزمان

قال هاشم الموسوي المتحدث باسم مليشيا النجباء الشيعية العراقية الأربعاء إن مليشياته أرسلت أكثر من ألف مقاتل آخر إلى الأجزاء الجنوبية من مدينة حلب السورية خلال اليومين الماضيين لتعزيز مواقعها. وتقاتل المليشيا المقربة من الحوزة بالنجف في صفوف القوات الحكومية السورية وجماعة حزب الله اللبنانية وقوى إيرانية وأطراف أخرى في مواجهة المقاتلين الساعين للإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وأسفر تقدم قوات موالية للحكومة يوم الأحد إلى جنوب حلب عن محاصرة الشطر الذي تسيطر عليه المعارضة من المدينة. وذكر الموسوي أنه تم إرسال المقاتلين الإضافيين لتعزيز المناطق التي انتزعت من الجماعات السنية. وقال «أكثر من ألف مقاتل من حركة النجباء أرسلوا إلى حلب لتقديم المساعدة على الأرض.» ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في الجيش السوري للتعقيب. من جهة اخرى بدأ عشرات المدنيين السوريين اللاجئين في تركيا الاربعاء بالعودة الى مدينة جرابلس في شمال سوريا بعدما طردت فصائل معارضة تدعمها انقرة مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية منها. وافاد مصور وكالة فرانس برس في المكان ان نحو 250 سوريا يتحدرون من منطقة جرابلس عادوا حاملين حقائب ولوازم شخصية عبر نقطة عبور حدودية قريبة من مدينة كركميش التركية. واعربت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الاربعاء عن «قلقها» من احتمال ان تكون اسلحة كيميائية قد استخدمت في حلب بشمال سوريا، حيث نقل عشرات الاشخاص حصول حالات اختناق بعد قيام مروحيات للنظام بالقاء براميل متفجرة. وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اعلن ان اكثر من سبعين شخصا عانوا حالات اختناق الثلاثاء اثر تعرض حي السكري في حلب للقصف.

ولم يحدد المرصد نوع الغاز الذي يمكن ان يكون قد استخدم، الا ان ناشطين يعملون في اطار مركز حلب الاعلامي المعارض للنظام اتهموا في تغريدة القوات الحكومية باستخدام غاز الكلور.

وقال مدير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية احمد اوزومجو في بيان «نحن قلقون ازاء الاتهامات الاخيرة باستخدام عناصر كيميائية في حلب»، مضيفا «اننا نتعامل بجدية كبيرة مع هذه الاتهامات».