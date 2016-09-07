بارزاني يبحث في باريس تحرير الموصل والسفير الأمريكي ببغداد: المعركة ستبدأ بعد اكتمال الاستعداد العراقي

– September 7, 2016

مقتل ثمانية مسلحين أكراد ايرانيين على حدود كردستان العراق

باريس – بغداد -الزمان

يبحث رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في باريس التي وصلها الاربعاء في زيارة رسمية يلتقي فيها الرئيس الفرنسي معركة تحرير الموصل ومستقبل المنطقة في ظل التطورات الاخيرة لاسيما بعد التدخل التركي في سوريا ، فيما باشرت باريس ارسال وحدات مدفعية ثقيلة عبر حاملة الطائرات شارل ديغول لدعم معركة تحرير الموصل. وكانت رئاسة جمهورية فرنسا قد أعلنت يوم امس عن ان بارزاني سيزور باريس وسيلتقي رئيس جمهورية فرنسا فرانسو هولاند. وذكرت مصادر مطلعة ان الرئيس بارزاني سيبحث مع هولاند الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي ومعركة تحرير الموصل من قبضة التنظيم المتشدد الذي فرض سيطرته على المدينة منذ أواسط عام 2014. فيما أعرب السفير الامريكي الجديد لدى العراق دوغلاس سيليمان، عن تفاؤله «باجراء المصالحة في البلاد». وقال ان معركة الموصل ستنفذها القوات المشتركة وبدعم امريكي حينما تكون القدرات العراقية جاهزة لها. وذكر السفير الامريكي في مؤتمره الصحفي الاول منذ تسلمه مهامه رسميا في العراق في الاول من أيلول الجاري ان «الظروف جيدة لاجراء هذه المصالحة ومتفاءل ايضا بالتطورات الاقتصادية». وأضاف، أن «المصالحة الوطنية على المستوى المحلي والاقليمي يساعد المجتمعات من التعافي من سيطرة داعش». وأكد «نحن ندعم الاصلاحات التي تحصل في العراق» لافتا «سنقوم بتفعيل جميع الاتفاقات وفق اتفاقية الاطار الستراتيجي بين واشنطن وبغداد». وعن عملية تحرير الموصل وموقف بلاده من مشاركة الحشد الشعبي والبيشمركة فيها قال سليميان «عملية تحرير الموصل تبدأ حالما تتوفر القدرات العراقية لها، والقوة المشتركة هي من تقوم بالمهمة وسيكون هناك دعم امريكي للعملية». وبين «نحن نعمل عن كثب مع رئيس الوزراء العراقي وتلبية احتياجاتهم لتحرير مدينة الموصل». وأكد «لا نرى هناك تغييرا في استراتيجيتنا ونتصرف وفق الخطط الموضوعة في دعم الحكومة العراقية لهزيمة داعش» مشيرا الى ان «العراق لديه ثروات ومصادر موارد متعددة وباجتماع كل هذه المقومات فان العراق سينجح ويكون مستقبله مشرقا». من جهة اخرى اعلنت وكالة الانباء الايرانية الرسمية الاربعاء ان ثمانية متمردين اكراد ايرانيين اعضاء في الحزب الديموقراطي الكردستاني الايراني قتلوا في شمال غرب البلاد على الحدود مع كردستان العراق. وقال عزيز حسني المسؤول عن منطقة زردشت «قتل ثمانية عناصر من المجموعة الصغيرة المناهضة للثورة في مواجهات مع قوات الامن» بدات الثلاثاء.

واوضح ان «المواجهات جرت على الحدود ولم يقتل اي عنصر من قوات الامن» موضحا ان الاشتباكات توقفت. وكانت السلطات الايرانية حظرت نشاط هذه الحزب الانفصالي الكردي منذ العام 1979 بعيد قيام الثورة الاسلامية الايرانية. واوقف الحزب نشاطاته العسكرية قبل سنوات عدة الا انه استأنفها قبل عدة اشهر. وله قواعد خلفية في كردستان العراق وهي منطقة ذات حكم ذاتي في شمال العراق. واتهم مسؤولون ايرانيون السعودية بتقديم مساعدة مالية لهذه المجموعة للقيام بنشاط مسلح في ايران.