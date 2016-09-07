إستقبال بغداد لوفد الحوثيين كان من منطلق طائفي 

– September 7, 2016

الوزير اليمني عز الدين الأصبحي لـ (الزمان ):

القاهرة- مصطفى عمارة

عقدت السفارة اليمنية مساء امس مؤتمراً صحفياً إستضافت خلاله وزراء الدولة للشئون القانونية والصحة والإدارة المحلية اليمنيين إستعرض خلالها الوزراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان خاصة بالنسبة للأطفال . حيث قام الحوثيون بإختطاف 4810 بالقوة من ذويهم ودفعهم لجبهات القتال مما أدي إلي مقتل 373 كما ان محاصرة الحوثيين للمدن ادى إلى نقص شديد في الأدوية اللازمة لمقاومة الأوبئة التي إنتشرت بسبب إستمرار هذا الحصار. وأكد الوزراء إن الدول الخليجية وخاصة السعودية تلعب الدور الأكبر في أغاثة شعب اليمن وتقديم المعونات به خاصة مركز الملك سلمان . وعقب إستعراض الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها اليمن أجاب الوزراء علي أسئلة الصحفيين وفي معرض إجابته على سؤال ل (الزمان) حول موقف اليمن من إستقبال العراق لوفد الحوثيين قال عز الدين الأصبحي وزير الدولة للشئون القانونية إنه رغم تحفظنا علي إستقبال العراق لهذا الوفد إلا اننا ندرك الظروف الصعبة التي يمر بها العراق ووجود تنوع سياسي في الحكم كما إن إستقبال الوفد تم بصورة طائفية ولا يعني هذا ان العراق خرج عن الإجماع العربي .

وكشف الوزير اليمني إن قوات التحالف عثرت علي أسلحة ووثائق تثبت تورط إيران في تهريب الأسلحة إلي الحوثيين وأضاف إننا نسعي لتحقيق تسوية سلمية ورغم ذلك فإن الحسم العسكري يحرز تقدم ملحوظ .

وفي السياق ذاته أكد هاني خلاف مساعد وزير الخارجية السابق إن حل الأزمة اليمنية يقتضي إجراء إستفتاء شعبي وإعلاء المصالح الوطنية للقوي المتنازعة وإستبعاد من تلطخت أيديهم بالدماء .