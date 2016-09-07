‎لا فائدة من معركة حلب وعلى كل الأطراف اللجوء الى الحل السياسي

– September 7, 2016

‎احمد العسراوي أمين الحزب الاشتراكي وممثل هيئة التنسيق في المفاوضات لـ (الزمان):

القاهرة – مصطفى عمارة

‎في ظل التطورات السورية الاخيرة وتداخل الملفات الدولية والاقليمية واستمرار معركة حلب في تصعيد واضح ، تحاول (الزمان) استطلاع اراء القوى والاحزاب السورية المختلفة ازاء ما يحدث وهنا يتحدث المهندس احمد العسراوي الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي كونه أحد أعضاء اللجنة العليا للمفاوضات وفي الآتي نص الحوار :

‎كبف تري تأثير معركة حلب على المسار السياسي للأزمة السورية؟

‎ المعارك العسكرية التى تدار فى سوريا لها تأثير سلبى على نتائج الثورة السورية لاننا منذ البداية اخترنا الحل السياسي ولكن النظام اختار الحل الأمني العسكري مما جعل بعض الاشخاص ينفصلون عن الجيش وهذا فتح المجال لعمل ميليشيات مسلحة وفتح المجال امام البلاد الى التدخل الخارجي وادخلوا البلاد فى معركة طاحنة ومعركة حلب هو استمرار للدمار ولا يكون منها فائدة مرجو وأرى انه يجب ان تلجأ كل الاطراف الى الحل السياسي لانهاء الأزمة السوريه

‎هل تري ان هناك توافقاً بين القوتين العظميين على احداث توازن على الأرض بين القوي التى تدعمها الولايات المتحده والقوي التى تدعمها روسيا ؟

‎لا اتمنى ان يكون هناك توافق سياسي بين القوى العظمى خاصة امريكا وروسيا لدعم فصيل على حساب فصيل ونحن فى هيئة التنسيق الوطنيه نؤيد الحل التوافقي السياسي للعمل من اجل سوريا موحده و من اجل مصلحة الشعب وان يكون الشعب شريكا فى الانتقال السياسي

‎هل هذا التوافق يمتد على ابقاء نظام بشار خلال الفترة الانتقالية ؟

‎الان على الحل السياسي يجب ان يعتمد على القرارات الدولية التى تم اتخاذها فى جينيف 30 / 6/ 2012 حيث يجب ان تكون هناك هيئة حكم سياسي انتقالى مشترك تشار فيها السلطة والمعارضة لان مكافحة الارهاب الموجود فى سوريا لا يتم الا بالتوافق بين السلطة والمعارضة لان الاستبداد بالسلطة احد مولدات الارهاب والشعب السوري تعب من الاستبداد لذا يجب ان يكون هناك حل سياسي توافقى انتقالى مشترك

‎ماهي تأثير التطورات السياسية والعسكرية التى حدثت موخرا على فرص استئناف مفاوضات جنيف ؟

‎ان التطورات السياسية والعسكرية والمعارك بالطبع اثرت على فرص استئناف مفاوضات جنيف لانه عندما عدنا الى سوريا كان لدينا امل لاسئناف المفاوضات التى كانت ترتكز على اولا على قضايا حقوق الانسان والمسار الانساني فى سوريا التى اصبحت ضروره ملحه للشعب السوري وثانيها البحث فى عملية الانتقال السياسي ولكن المعارضه اخطأت فى التعامل مع النظام الذى كان يلجأ الى الحل الامني وليس السياسي ولكن كلاهما اخطأ ويجب اسئناف المفاوضات بعمل تغييرات جذرية والبحث عن حكومة وحدة وطنيه تمثل كل الشعب السوري

‎هل تري ان نجاح قوات سوريا الديمقراطية فى تحقيق تقدم فى منطقة منبج يمكن ان يؤدي الى تكريس كيان كردي منفصل ؟

‎هناك تضخيم كبير فى قوات سوريا الديمقراطية لان العرب السوريين يقولون ان تعداد الاكراد 6 فى المائه من الشعب السوري والاكراد يقولون انهم مابين 12 الى 15 فى المائه وهم بهذه النسبه لايستطيعون ان يقيموا دوله وهم يعملون وفق مشاريع استعمارية تعمل على التقسيم منها التدخلات الايرانيه والتركيه لاعادة امبراطورية مرة اخرى على حساب الارض العربيه ولكننا فى التنسيقيه نعمل على وحدة الارض والشعب وندعوا الى وحدة سوريا الموحدة لكنا جزء من مشروع وحدة الامة العربية كامله

‎كيف تري تأثير التطورات الأخيرة فى تركيا وخاصه محاولة تحسين العلاقات بين تركيا وروسيا على الدور التركي فى سوريا

‎اولا نحن لسنا مع محاولة الانقلاب الفاشله ولكن يجب ان نوصل رسالة الى القوي الدولية اننا مع وحدة الاراضى السورية ولانسمح باحلام الامبراطوريات سواء الايرانية او التركية ولكنني اقول ان استبداد بعض الحكام العرب والتسلط على الشعوب وفتح المجال الى التدخلات من دول الجوار والطمع فى الاراضي العربيه وارجو من الحكام العرب ان يدعموا فكرة الوحده العربيه لا الاستبداد

ما هي الاسباب التى دفعت تنظيم النصرة الى الانفصال عن القاعده فى هذا التوقيت ؟

‎نحن لا نمتلك المعلومات الكافية عن هذا الموضوع ونراها كحزب اشتراكي هو لعب بالألفاظ سواء تنظيم النصرة او القاعدة ولكن كلهم ارهابيون مجرمون وكل من يحمل السلاح فى وطنه للقتال ضد شعبه فهو ارهابي فهناك ارهاب من السلطة ومن هذه المجموعات المسلحة وعلينا جميعا ان نعمل الى تغيير جذري حيث لا نريد دولة دينية لان التطرف الديني لايصنع دوله والاسبداد بالسلطةلا يصنع دولة ولكننا نطالب بعدم اقصاء الجماهير ونطالب بدوله مدنيه ديمقراطيه حديثه لبناء سوريا الموحده ارضا وشعبا