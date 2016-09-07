– September 7, 2016

خبير يشيد ومالية البرلمان تعد قرار الحكومة مؤشر إفلاس

مقترح إجازة الخمس سنوات يثير الجدل وموظفون يرحّبون بتوجس

بغداد – قصي منذر

أثار المقترح الحكومي بمنح الموظفين الراغبين اجازة لمدة خمس سنوات براتب اسمي الجدل بين الاوساط المعنية بين مؤيد ومعارض، فيما رأى موظفون ان المقترح يعد ايجابيا اذا لم يحمل صفة الإلزام.وقال الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري لـ(الزمان) امس ان (هذا القرار دليل على وجود معالجات في موازنة العام المقبل كما يعد موضوعا ايجابيا كونه سيساعد في توجه البلد نحو الطريق الصحيح), مضيفاً ان (منح الموظفين اجازة لمدة 5 سنوات براتب اسمي تجربة ممتازة), مشيرا الى ان (هناك بطالة مقنعة لدى الموظفين لوجود اكثر من اربعة ملايين موظف في وقت ان البلد لايحتاج الا لأقل من مليون منهم). ورأى الشمري ان (هذا القرار سيساعد الموظف في البحث عن عمل في القطاع الخاص)، داعيا اللجنتين المالية والاقتصادية النيابيتين الى (دعم القرار كونه سيؤدي الى بناء اقتصاد سليم). من جهته، عدَ عضو اللجنة المالية سرحان احمد القرار مؤشراً على افلاس الحكومة.وقال أحمد لـ(الزمان) امس ان (منح اجازة للموظفين لمدة طويلة براتب أسمي يعد مؤشراً سلبياً يفيد بعدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب), كاشفاً عن ان (اللجنة لم تطلع على تفاصيل القرار ومن هو المشمول به). ورأى ان (اعتماد العراق على ايراداته النفطية فقط، هو من اوصلنا الى ما نحن عليه الآن بالاضافة الى وجود الفساد والمفسدين)، محذراً من ان (اقتصاد العراق سيتدهور نحو الأسوأ وقد يتجه الى الانهيار في حال بقاء الفاسدين من دون محاسبة). واكد عضو اللجنة القانونية النيابية كامل الزيدي ان هذا المقترح لا تشوبه اية مخالفة قانونية. وقال الزيدي في تصريح أن (عملية منح الاجازة من صلاحية رئيس الوزراء حيدر العبادي وهي تهدف الى تلافي الوضع المادي ولايوجد أي اشكال او مخالفة قانونية في ذلك), لافتاً الى أن (الحكومة عندما تكون لديها ازمات تتخذ قرارات عدة وهي بالنهاية مؤقتة وليس دائمية وتتلاءم مع الازمة الراهنة). وتابع أن (بعض القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء يستند للقانون والاخرى لا تستند). وكان العبادي قد اعلن خلال مؤتمر صحفي مساء اول امس عن مناقشة المجلس خلال جلسته اول امس الثلاثاء منح الموظفين إجـــــــازة لمدة 5 سنوات وبراتب اسمي كامل تحسب لأغراض التقاعد. وقال أنه طلب (شمول أصحاب العقود بذلك من أجل التحفيز والسماح لهم بإنشاء مشاريع خاصة)، عازيا الاجراء إلى الرغبة في (تقليل الأعباء وخلق فرص عمل في المجتمع).

وابدى موظفون تأييدهم لظهور مثل هذه المقترحات شريطة الا تكون ملزمة لهم. وقال الموظف ابراهيم الكرعاوي (وزارة الثقافة) ان (مثل هذا المقترح ايجابي وخاصة في مثل هذه الظروف وقد يعود بالفائدة على الطرفين ، الحكومة والموظف، إذ سيقلل الاعباء عن الحكومة ، وسيتيح الفرصة امام الراغبين بالتمتع بإجازة لأنهم سيمتلكون الوقت الكافي لفتح مشروع او العمل بالقطاع الخاص)، مضيفاً (ربما سيكون للمقترح مردودات اجتماعية داخل الاسرة الواحدة حيث ان الآراء في العادة تتباين وقد يتعرض الموظف الى ضغوط من زوجته للتمتع بإجازة، والعكس قد يحدث فقد يطلب الزوج من زوجته الموظفة استثمار هذه الفرصة للجلوس في البيت والحصول على الراتب الاسمي مقابل التخلص من عناء المواصلات ومتاعب الطري ومخاطره).

وقال فراس عيسى (وزارة الصحة) ان (مثل هذا القرار يقدم رسالة سلبية عن الوضع المالي للبلد ولكنه من الناحية العملية ذو فائدة كبيرة)، مضيفاً (اعتقد ان على المسؤولين البحث عن وسائل اخرى لتنمية العوائد وتعظيم المردودات)، مضيفاً ان (هذا المقترح جيد مادام لايحمل صفة الإلزام ولكننا نخشى ان يتطور الامر الى إجبار الموظفين على التمتع بالاجازة وربما يكون هذا المقترح عبارة عن جس نبض).