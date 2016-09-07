– September 7, 2016

البرلمان يدرج سحب الثقة من زيباري في جلسة اليوم

بغداد – صباح الخالدي

قرر مجلس النواب ادراج فقرة سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري ضمن جدول اعمال جلسته لهذا اليوم الخميس.وقال مصدر نيابي في تصريح امس ان (هيئة رئاسة البرلمان قررت ادراج فقرة سحب الثقة عن زيباري ضمن جدول اعمال جلسة اليوم الخميس).مشيرا الى ان (هذه الفقرة لم تكن مدرجة في جدول الاعمال ).وكان المجلس قد صوت في وقت سابق بعدم قناعته بأجوبة زيباري ,وقال بيان امس ان (جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم يتضمن التصويت على مشـــروع قانون التعديل الثاني لقانون الأستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007 والتصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص اليونيدروا بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة، والقراءة الأولى لمشروع قانون الأدارة المالية).واضاف (كما يشمل القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون شبكة الأعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 تقرير ومناقشة مشروع قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب الىمتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم، تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الطاقة الذرية العراقية). وكان نواب قد اعربوا عن القناعة بعدم تحقيق النصاب في جلسة اليوم وتعذر مناقشة فقرة سحب الثقة.