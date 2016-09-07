– September 7, 2016

تصعيد المواقف بين طهران والرياض.. المفتي يهاجم خامنئي والمرشد يرد على آل سعود

الرياض – رويترز

طهران – رزاق نامقي

تصاعدت امس حمّى الهجمات الكلامية بين الرياض وطهران لتبلغ اعلى المستويات الدينية والسياسية في البلدين ، ففيما وجّه مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ انتقادات شديدة الى إيران والمرشد الأعلى علي خامنئي، متهماً اياه بأنه (مجوسي معاد للإسلام والمسلمين)، هاجم خامنئي امس الأربعاء مرة اخرى السعودية بشدة ، عادا الصمت على ما وصفه بجرائم آل سعود (مصيبة كبرى وبلاء عظيم للأمة الإسلامية).ورد آل الشيخ على طعن خامنئي في تنظيم السعودية لموسم الحج قائلا(أمر غير مستغرب على هؤلاء، يجب أن نفهم أن هؤلاء ليسوا مسلمين، فهم أبناء المجوس، وعداؤهم مع المسلمين أمر قديم وتحديدا مع أهل السنة والجماعة) بحسب قوله.

وكان خامنئي قد اتهم السعودية الاثنين الماضي بـ(قتل) الحجاج، الذي علقوا في ازدحامات العام الماضي، وقال (لقد زجّهم الرجال السعوديون المجرمون القساة القلوب مع الموتى في حاويات مغلقة، وقتلوهم شهداء بدل معالجتهم ومساعدتهم أو حتى إيصال الماء إلى شفاههم الظامئة)، ودعا الدول الإسلامية إلى (إعادة التفكير بطريقة جوهرية في طريقة إدارة الحج).وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على صفحته الرسمية في موقع تويتر(في الحقيقة، لايوجد تشابه بين الإسلام الذي يتبعه الإيرانيون وغالبية المسلمين، والتطرف المتعصب الذي يدعو له كبير علماء الوهابية وأسياد الإرهاب السعودي).

وكان خامنئي يتحدث في ذكرى الازدحامات التي قتل فيها عدد كبير من الحجــــــاج، بينهم 464 إيرانيا.ويأتي تبادل الاتهامات والانتقادات بين السعودية وإيران بعد 9 أشهر من قطع السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، ردا على الهجوم التي تعرضت له سفارتها في طهران، من جانب محتجين على إعدام السعودية لرجل الدين نمر النمر . من جهته اعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبداللطيف بن راشد الزياني عن شجبه واستنكاره لما تضمنه بيان خامنئي من اتهامات (باطلة ومشينة) للسعودية. واضاف في تصريح ان دول مجلس التعاون (تعرب في الوقت نفسه عن استغرابها مما تضمنه البيان من عبارات غير لائقة وأوصاف مسيئة لا ينبغي أن تصدر من قلب أو لسان أي مسلم، فضلا عن زعيم دولة اسلامية)، عاداً ما ورد في البيان (تحريضا مكشوف الأهداف، ومحاولة يائسة لتسييس هذه الشعيرة الاسلامية العظمى) . وتابع إن (العالم الاسلامي يدرك تماما الجهود الكبيرة والمساعي الحثيثة التي تبذلها المملكة قيادة وحكومة وشعبا، من أجل تنظيم شعيرة الحج وتسهيل تضييف حجاج بيت الله الحرام وتأمين سلامتهم)، مشدداً على أن (دول مجلس التعاون ترفض الحملة الاعلامية الظالمة والتصريحات المتوالية لكبار المسؤولين الايرانيين تجاه السعودية ودول المجلس، وتؤكد أن هذه الحملات بما تتضمنه من اتهامات وادعاءات تتنافى تماما مع قيم ومبادئ ديننا الاسلامي الحنيف الذي يدعو الى الألفة والمحبة والتآخي، وتتعارض مع مبادئ سياسة حسن الجوار ولا تساعد على بناء علاقات بناءة بين الدول الاسلامية) على حد تعبيره .

في هذه الاثناء نقلت رويترز عن هاشم الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء امس الأربعاء قوله (إن جماعته أرسلت أكثر من ألف مقاتل آخر إلى الأجزاء الجنوبية من مدينة حلب السورية خلال اليومين الماضيين لتعزيز مواقعها). وأسفر تقدم قوات موالية للحكومة يوم الأحد الماضي إلى جنوب حلب عن محاصرة الشطر الذي تسيطر عليه المعارضة من المدينة. وذكر الموسوي أنه تم إرسال المقاتلين الإضافيين لتعزيز المناطق التي انتزعت من الجماعات المسلحة. وقال (أكثر من ألف مقاتل من حركة النجباء أرسلوا إلى حلب لتقديم المساعدة على الأرض). ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين في الجيش السوري للتعقيب.