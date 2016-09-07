– September 7, 2016

إختيار الكوفة من بين أفضل 800 جامعة عالمية

النجف – سعدون الجابري

أعلنت جامعة الكوفة في محافظة النجف عن إختيارها من بين أفضل 800 جامعة في العالم.وقال بيان امس ان (مجلس الجامعة عقد جلسة استثنائية برئاسة وكيل رئيس الجامعة مهدي السهلاوي لمناقشة الانجاز الكبير الذي حققته الجامعة باحتلالها المرتبة 701 كاحدى أفضل 800 جامعة عالمية).ونقل البيان عن السهلاوي قوله ان (دخول الجامعة في هذا التصنيف يعد انجازاً يضاف الى المكاسب الكبيرة التي حققتها لتصبح في مصاف الجامعات على المستويين المحلي والعالمي).وقال المساعد العلمي محسن العبادي، ان (الجامعة حالياً تصنف ضمن فئة 701 مع جامعات أوهايو وكنتاكي الامريكية وطوكيو والعديد من الجامعات العالمية وان طموحنا في العام الدراسي المقبل سيكون ضمن فئة الـ 500 جامعة عالمية).ونقل البيان عن عميد كلية طب الاسنان في الجامعة عباس العبودي قوله ان (التصنيف أعتمد معايير النشر العلمي والعلاقات الدولية والطلبة الاجانب). موضحاً (بأنها أول جامعة عراقية تحتل هذه المرتبة).وناقشت اللجنة المكلفة بمتابعة تأجيل الأمتحانات التقويمية للوقفين الشيعي والسني متابعة الموضوع وتفاصيلها .وقال مصدر نيابي في تصريح أمس أن (نائب رئيس البرلمان آرام شيخ محمد تراس اجتماعا للجنة النيابية المكلفة بمتابعة تأجيل الأمتحانات التقويمية للوقفين الشيعي والسني وبحضور الأمين العام لمجلس الوزراء ووزيري التعليم العالي والتربية ورئيس ديوان الوقف الشيعي وممثل عن ديوان الوقف السني والمستشارين).واضاف ان (مجلس النواب صوت في 27 من الشهر الماضي، بالأغلبية على تأجيل الامتحانات التقويمية للوقفين الشيعي والسني لحين إيجاد قرار مناسب بشأن الامر).