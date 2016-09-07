– September 7, 2016

النقل يخفـّض أجور السيارات في مطار بغداد

بغداد- شيماء عادل

قررت وزارة النقل تخفيض أجور النقل من والى مطار بغداد، مشيرة إلى تخصيص سيارات لنقل المرضى والجرحى والمصابين والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة مجانا، والعمل على اعادة صياغة العقد المبرم مع شركة تاكسي بغداد. وقال بيان امس ان (الوزير كاظم فنجان الحمامي ترأس اجتماعا موسعا مع ممثل شركة تاكسي بغداد و بحث سبل النهوض بالخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل تنقلهم من والى المطار بأيسر الطرق). واضاف أنه (جرى خلال الاجتماع الاتفاق على تخفيض أجور النقل من 10 آلاف إلى خمسة آلاف على أن لا تتجاوز هذه الأجرة 15 ألف في حال ملئت السيارة). وأوضح البيان انه (تم تخصيص سيارات لنقل المرضى والجرحى والمصابين والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة مجانا). داعيا إلى (ضرورة تخصيص عمال لحمل الحقائب ومناولتها من والى سيارات الأجرة ومن دون أي إرهاق للمسافر). وتابع ان (الوزارة لا تقف بوجه المستثمر ولا تريد الإضرار بمصالحه الشخصية لكنها لا تسمح باستغلال ظروف المواطن واستثمارها لصالحه). مشيرا الى أن (الوزارة ترى أن الغاية الوطنية توجب على الجميع تقديم فضلى الخدمات والتسهيلات للمواطن ) وأوصى الحمامي بـ (إعادة صياغة العقد المبرم مع تاكسي بغداد من خلال إضافة مجموعة من التعديلات تصب في صالح المواطن). واضاف البيان ان (الحمامي وجه الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة للوزارة بتسيير حافلاتها لنقل نازحي محافظة الأنبار وناحية القيارة إلى مناطق سكناهم) وشدد على (ضرورة قيام تشكيلات الوزارة، لاسيما نقل المسافرين والوفود بتخصيص حافلات مكيفة لاعادة الاهالي الى مناطق سكناهم) . فيما قال معاون مدير عام المسافرين والوفود عبد العظيم عبد القهار إن (حافلات الشركة البالغة 25 حافلة ما زالت تنقل نازحي المحافظة وتم تحديد موقع تجمع النازحين في منطقة النصر والسلام وعامرية الفلوجة وابو غريب حيث يتم تدقيق بياناتهم ومن ثم نقلهم الى مناطقهم في الصقلاوية والكرمة) وأضاف أن (قسم المسافرين والسياحة في الشركة ارسل 20 حافلة إلى محافظة صلاح الدين لنقل النازحين وإعادتهم إلى مناطق سكناهم بعد تحريرها من عصابات داعش الإرهابية في ناحية القيارة).