– September 7, 2016

خبراء ينصحون بعدم أكل الذبائح الا بعد مرور 6 ساعات

الصحة تحذّر من لحوم الأضاحي وتدعو إلى الإبتعاد عن المجازر العشوائية

بغداد – قصي منذر

دعت وزارة الصحة والبيئة المواطنين الى الابتعاد عن المجازر العشوائية وتوخي الحذر من ذبائح الاضاحي، فيما ينصح خبراء عدم الافراط بتناول اللحوم الا بعد مرور 6 ساعات على ذبحها. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد الرديني لـ (الزمان) امس ان (الكثير من الاسر تقبل في عيد الاضحى على ذبح الاضاحي ويعد من اكثر المواسم التي يكثر فيها استهلاك اللحوم وتوزيعها بين المحتاجين والاقارب). واضاف ان (هذه اللحوم قد تتعرض للكثير من أنواع التلوث وتساعد على نمو الميكروبات الناقلة للامراض). واوضح الرديني ان (الوزارة من خلال لجان الرقابة الصحية تقوم بتوعية المواطنين بما يتعلق بالذبح والحد من استهلاك لحوم ملوثة و فاسدة). مشيرا الى انه (يجب ترك لحوم الأضحية لمدة معينة بعد ذبحها للحد من حدوث الأمراض المنتقلة بسبب تلوث أو فساد اللحوم بالاضافة الى طبخها بطريقة جيدة للقضاء على الميكروبات). ودعا الرديني (المواطنين الى التركيز على اهمية الجانب الغذائي والانتباه الى مصدر اللحوم والابتعاد عن المذابح العشوائية لتجنب الاضرار التي قد تلحق بصحة الانسان). متابعا (يجب تناول الخضروات وعصير الليمون والخبز الأسمر للتقليل من الدهون التي تنتج عن تناول اللحوم). من جانبهم ينصح الاطباء وخبراء الصحة والتغذية عدم تناول لحوم أضاحي العيد الا بعد مرور 6 ساعات على ذبحها تجنبا لإنزيمات تضر بصحة الإنسان. وقال تقرير صحي ان (اللحوم تنخفض فيها نسبة الجراثيم والانزيمات التي تحتوي عليها العضلات بمرور الوقت). محذرا من (تناول بعض أعضاء الأضحية الداخلية كالكبد والقلب وغيرها قبل مرور نصف ساعة على استخراجها من جسم الأضحية حفاظا من ثلوث أو تسمم يؤدي لدى مستهلكيها إلى ظهور بعض العوارض والمشاكل الصحية الخطرة). داعيا الى (تجنب الإكثار من تناول اللحوم خلال أيام العيد ولاسيما ان تناولها بكميات كبيرة يشكل خطراً على الجهاز الهضمي خاصة المعدة كون المادة الغذائية تأخذ 6 ساعات في الهضم وحينها تظل المعدة منشغلة في عملية الهضم لأكثر من 12 ساعة). مشيرا الى ان (هذا الموضوع يؤثر على وظيفة المعدة مسبباً بعض مشاكل الهضم وكذلك مشاكل على مستوى القلب والكلية لأن الإفراط في تناول اللحوم يجعل الدم محملاً بكميات من البروتينات). مشددا على (تجنب تناول فطور العيد الذي يحتوي على كميات عالية من السكريات ويتبعها بعد ذلك باللحوم ما يجعل البعض يشعر بإجهاد بدني واضح وبحالة من الإعياء ومشاكل في الهضم). فيما حذرت اخصائية بالامراض النسائية الحوامل من استهلاك اللحوم بكثرة خلال العيد . وقالت في تصريح امس إن (وجبة واحدة من اللحوم تكفي وأن لا تزيد عن وجبتين فالحوامل حال تناولهن اللحوم بكميات كبيرة سيواجهن مشاكل في الهضم وهذا يضر بالجنين) وأضافت ان (الإفراط قليلا في تناول اللحوم قد يؤدي إلى التعجيل بمرض ضغط الدم). في وقت نصح خبير غذائي (بطهي لحوم الأضاحي بطريقتي الشواء أو السلق والابتعاد عن القلي). داعيا (مرضى السكري والقلب والأوعية إلى عدم تناول اللحوم التي تحوي نسبة دهون عالية) وأضاف انه (يجب عدم طهي اللحوم لمدة طويلة وبدرجة حرارة عالية أو بطريقة القلي لأنها تتسبب بتشكل مواد مسرطنة متنوعة كما يعد استهلاك اللحوم مع الخضروات طريقة صحية من ناحية تنويع الغذاء) .